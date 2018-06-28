Путин и Трамп определились с местом встречи
Кремль и Белый дом назвали дату и место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа
Местом первой полноформатной встречи глав государств станет Хельсинки. Темой предстоящих переговоров станут двусторонние отношения, в Кремле сообщили, что на саммите обсудят актуальные международные вопросы, а в Белом доме — вопросы национальной безопасности.
Как сообщали Юга.ру, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Москва и Вашингтон давно обсуждали место и время встречи президентов. Согласование проходило по закрытым каналам.
У Путина и Трампа было два личных контакта: год назад они впервые встретились лично на полях G20 в Гамбурге, затем кратко пообщались на саммите АТЭС, прошедшем в ноябре во Вьетнаме.
Ранее Хельсинки был местом встречи руководителей США и СССР, а затем и России. В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился в Хельсинки с Леонидом Брежневым, в 1990 году президент Джордж Буш встретился с Михаилом Горбачевым, а в 1997 году Билл Клинтон встречался с президентом Борисом Ельциным.
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