Россия и США договорились о дате и месте встречи Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что согласована встреча главы российского государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа

По его словам, Москва и Вашингтона давно обсуждали место и время встречи президентов. Согласование проходило по закрытым каналам. Помощник президента отметил, что время и место переговоров должны объявить 28 июня. Ушаков добавил, что встреча пройдет в третьей стране.

Он уточнил, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое бы обозначило дальнейшие действия государств в развитии отношений, сообщает РИА «Новости».