В Сочи ограничат движение транспорта из-за соревнований по триатлону

В Сочи 1 и 2 июня в акватории Имеретинского порта и на прилегающих к курорту трассах пройдут соревнования по триатлону

Участники будут состязаться в трех видах спорта — плавание, бег и велосипедная гонка. На дистанции различного уровня сложности бороться за лучший результат выйдет около 2 тыс. спортсменов, среди них — более 20 параатлетов. Триатлонисты будут соревноваться на двух основных дистанциях — «полужелезной» (плавание на 1,93 км, велогонка — 90 км, бег — 21,1 км) и спринтерской (плавание — 0,75 км, велогонка — 20 км, бег — 5 км). Запланированы традиционные забеги Ironlady и Starkids.

Среди участников — мэр Евпатории Андрей Филонов, фитнес-модель Анастасия Тукмачева, чемпионка Санкт-Петербурга по кроссфиту Мария Шинкевич, российский рекордсмен по триатлону на «железной» дистанции Иван Тутукин.

Соревнования по триатлону Ironstar проведут на курорте в третий раз. Следующие сочинские старты запланированы на 21–22 сентября, рассказали в пресс-службе курорта «Имеретинский».

В связи с проведением соревнований 2 июня ограничат движение автомобилей в районе Олимпийского парка, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.