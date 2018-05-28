В Тимашевске открыли новый завод детского питания «Агуша»

Краснодарский край

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В Тимашевске состоялось открытие завода детского питания «Агуша»

Производственная площадка открыта на территории Тимашевского молочного комбината.

На открытие были приглашены блогеры и журналисты, которые смогли познакомиться с производством детского творожка от этапа охлаждения молока до расфасовки уже готового продукта. Во время экскурсии мамам показали, каким образом достигается соответствие стандартам, которые предъявляются к производству детского питания, сообщили в пресс-службе компании.

«Старт строительства завода мы анонсировали в 2016 году. Прошло всего два года, и сегодня здесь мы открыли для вас двери и дали старт производству детских творожков "Агуша"», — рассказала участникам мероприятия менеджер по маркетингу компании «Вимм-Билль-Данн» Анна Федоринова.

На мероприятии в качестве эксперта приняла участие известный блогер Наталья Зубарева.

«Я здесь неспроста. Я счастлива, что мой родной город, в котором я выросла, жила, родила двоих прекрасных детей, славится тем, что у нас теперь есть свой родной, такой близкий завод по производству детского молочного питания», — поделилась Наталья Зубарева.

Производители подчеркивают, что на заводе соблюдается строгий контроль качества, с применением высоких технологий и строжайших требований к безопасности. Состав творожков «Агуша» строго регламентирован, в продукте — только натуральные ингредиенты.

«Для производства детских творожков в Тимашевске используется отборное кубанское молоко от местных сельхозпроизводителей. В качестве фруктовых наполнителей используются только натуральные фруктовые джемы», — заявил руководитель завода Евгений Иванов.

Компания PepsiCo снабжает продукцией потребителей более чем в 200 странах мира. Она выпускает продукты под торговыми марками Pepsi, 7UP, Mirinda, Adrenalin Rush, «Русский дар», снеки Lay's, Cheetos, «ХрусTeam», соки «Я», «Фруктовый сад», J7, «Любимый», молочную продукцию «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax, «Имунеле», «Агуша», «Чудо детки», воду «Аква Минерале», «Есентуки», «Родники России».

Продукты питания Тимашевский район
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