В Сочи ограничат движение транспорта из-за соревнований по триатлону

Краснодарский край

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В Сочи 1 и 2 июня пройдет открытый чемпионат и первенство Краснодарского края по триатлону

В эти дни планируется введение временного ограничения движения автомобилей по маршруту проведения соревнования. Также изменится график движения общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Схему движения изменят на улицах Голубой, Триумфальной, на бульваре Морском и Краснополянском шоссе. Ограничений будут действовать с 6:00 до 16:00.

Сочи Транспорт Триатлон
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