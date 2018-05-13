В Анапе по подозрению в убийстве арестовали местного депутата

В Анапе возбудили уголовное дело в отношении депутата совета муниципалитета, которого подозревают в убийстве 57-летнего знакомого

По версии следствия, в ночь на 7 мая мужчина находился в районе станицы Раевской. Он выстрелил из пистолета не менее шесть раз в голову и туловище знакомого. После этого депутат скрылся. Погибшего обнаружили прохожие. Они сообщили об этом в правоохранительные органы.

Сейчас подозреваемого задержали. Он находится под арестом. Назначены баллистическая, генетическая, судебно-медицинская, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.