Кадыров пригрозил арестовать Трампа и Меркель в случае их приезда в Чечню

Чечня, В мире

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике приняли ответные меры на санкции западных стран

«Считаю, что я должен быть под санкциями. Если меня там не будет, то это неправильно. Мы тоже давно ввели санкции. В Чечне Трампа и Меркель задержим и посадим. Если будут у нас их счета, то арестуем их. Некоторые люди переживают из-за санкций, значит, что у них есть интересы в Европе. Они должны возвращаться в Россию», — сказал глава республики.

По его словам, санкции и антисанкции — это политическая игра.

«Американские компании тоже не виноваты, что власти Запада давят на Россию. Если бизнес-элита не связана с государством, зачем их мучить? Пусть зарабатывают», — цитирует Кадырова Znak.

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