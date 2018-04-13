В Краснодаре предложили построить экопоселок с двумя скверами на территории в 53 га

В мэрии Краснодара на заседании градостроительного совета рассмотрели концепцию развития территории в районе Западного обхода

На площади в 53 га авторы проекта предлагают построить экопоселок.

«Это только предварительное знакомство с концепцией экопоселка, который, возможно, в перспективе начнут строить в Краснодаре. Рассчитываем, что застройщик в дальнейшем представит по нему конкретную документацию. Этот проект интересен в контексте планируемого строительства Дальнего Западного обхода. В результате существенно спадет нагрузка транзитного трафика с действующего Западного обхода, который фактически становится внутригородской улицей и потребует развития», — сказал вице-мэр Владислав Ставицкий.

Представитель частной компании «Семья», выступившей инициатором проекта создания экопоселка, рассказал о его наполнении и основных характеристиках.

Экопоселок планируют построить на площади за жилым районом «Немецкая деревня», в районе улиц Средней и Пригородной. По предварительным расчетам, предполагаемая численность населения составит 6,8 тыс. человек. Площадь озеленения составит более 30%. В том числе, в экопоселке разобьют два сквера на 4 и 5 га. По новому жилому району проложат пешеходные аллеи, одна из которых протянется вдоль балки Осечки.

Согласно концепции, в поселке будет преобладать среднеэтажная застройка. Расстояние между домами сохранят до 50 м. Также создадут парковочное пространство с озеленением. В структуре экопоселка предусмотрят школу, два детских сада, спортивный комплекс, поликлинику, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.