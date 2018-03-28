Глава СПЧ положительно оценил динамику в развитии институтов гражданского общества Адыгеи

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов положительно оценил правозащитную работу в Адыгее

Он призвал сохранять позитивную динамику в развитии институтов гражданского общества.

«Адыгея — это заповедник не только с точки зрения природы. Здесь живут гостеприимные люди. Поэтому, совершая поездку в Краснодарский край, я с большим удовольствием приехал и в республику. На мой взгляд, здесь не только замечательный воздух, но и атмосфера в обществе. Это достояние региона нужно сохранять», — отметил Федотов.

При обсуждении выполнения рекомендаций СПЧ, которые были даны в 2015 году, глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что республиканская власть открыта для прозрачного и честного диалога с населением. Власть использует различные каналы обратной связи с жителями республики, в том числе и социальные сети. Одним из основных результатов этой работы является снижение числа обращений к уполномоченному по правам человека.

«Ранее мы получили от вас много полезных рекомендаций, выполнению которых уделили серьезное внимание. Это помогло нам изменить взгляд на многие вопросы, стать более критичными к своей работе. Мы стараемся объективно подходить к рассмотрению проблемных ситуаций, принимать взвешенные решения», — сказал глава Адыгеи.

По его словам, в республике усилили взаимодействие с общественными организациями, гражданами с активной жизненной позицией, которые готовы помогать в решении ряда вопросов.