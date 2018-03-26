В Краснодаре покажут выставку музыканта Сергея Шнурова
В Краснодарском краевом зале изобразительных искусств представят экспозицию «Ретроспектива Брендреализма»
Зрители увидят персональную выставку музыканта Сергея Шнурова. Центром экспозиции станут живопись и инсталляционные объекты, созданные на основе авторской концепции брендреализма.
Брендреализм — это направление в искусстве, предметом которого являются не настоящие объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Направление было провозглашено в 2007 году.
Выставка пройдет с 5 апреля по 15 мая, сообщает пресс-служба выставочного зала.
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