На Кубани вновь пройдет этап чемпионата мира по мотокроссу

30 апреля и 1 мая на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе Краснодарского края пройдет российский этап континентального соревнования и этап чемпионата Европы по мотокроссу MXGP

Чемпионат мира по мотокроссу MXGP — ведущая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира.

«Российский этап станет шестым в календаре спортивного сезона 2018 года. К нам приедут звезды мотокросса и их команды более чем из 40 стран мира. Сейчас идет активная подготовка трассы и спортсменов», — рассказал директор «Орленка», президент федераций мотоциклетного спорта России и Краснодарского края Александр Джеус.

В рамках соревнований состоятся восемь гонок — по два заезда в каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 — в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX300 — в чемпионате Европы. Болельщики получат возможность посетить гоночный паддок, посмотреть, как готовят к соревнованиям технику мирового уровня и взять автограф у звезд мотокросса, сообщили в минкурортов края.

Как сообщали Юга.ру, российский этап MXGP впервые состоялся на трассе «Орленка» в прошлом году. Тогда на проведение мероприятия было потрачено около 100 млн рублей.

Ранее трасса пять раз принимал первенство Европы по мотокроссу и чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров.