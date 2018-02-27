Минобрнауки сократит число школьных олимпиад

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила о планах сократить число олимпиад для школьников, в эффективности которых она сомневается

В интервью телеканалу «Россия 24» Васильева заявила, что зачастую «олимпийские чемпионы» получают меньше 60 баллов по ЕГЭ, что «наводит на большие мысли».

«Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы», — подчеркнула министр.

По ее словам, изменения произойдут уже в этом году — в ведомстве «приняли решение о более жестком и серьезном подходе к результатам» олимпиад.

Напомним, победители и призеры олимпиад школьников из перечня Минобрнауки имеют право на поступление в вуз без экзаменов. Ранее Васильева заявляла о коррупции в школьном олимпиадном движении. По ее данным, около 40% победителей и призеров не могут преодолеть минимальный порог ЕГЭ по предметам, которые они писали, передает ТАСС.