Умер игрок кубанской команды КВН «НАТЕ»
Скончался 21-летний игрок команды КВН из станицы Брюховецкой Сергей Баленко
О смерти молодого человека сообщается в официальной группе команды «НАТЕ».
«Сегодня, 19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушёл из жизни слишком рано и мог сделать ещё очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить», — говорится в сообщении в группе.
О причинах смерти Баленко не сообщается. Похороны состоятся на Северном кладбище 21 января. Подробности сообщаются в группе.
Команда КВН «НАТЕ» квалифицировалась в Высшую лигу КВН по итогам фестиваля «КиВиН», который прошел в январе 2018 года.
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