Умер игрок кубанской команды КВН «НАТЕ»

Скончался 21-летний игрок команды КВН из станицы Брюховецкой Сергей Баленко

О смерти молодого человека сообщается в официальной группе команды «НАТЕ».

«Сегодня, 19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушёл из жизни слишком рано и мог сделать ещё очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить», — говорится в сообщении в группе.