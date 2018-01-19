В Сочи шторм разрушил набережную Олимпийского парка
19 января в Сочи шторм разрушил часть набережной Олимпийского парка. Повреждена брусчатка, ограждения. Волны сломали растения на берегу
«Сильное волнение моря, которое наблюдалось в пятницу, входит в перечень опасных природных гидрометеорологических явлений. Высота волн не менее 4 метров в прибрежной зоне Черного моря», — рассказали в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.
Как рассказали порталу Юга.ру местные моряки, сила волн в зоне ЧП была максимальной — 6 баллов. Сильный южный ветер — до 20 м/с — поднял волну в Имеретинской низменности.
«На место будет направлены специалисты администрации для оценки нанесенного ущерба», — прокомментировали ситуацию в мэрии курорта.
Как сообщали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 11 декабря 2017 года первый сильный шторм разрушил набережную в поселке Лоо.
В декабре 2016 года в Сочи также бушевал ураганный ветер. На участке Магри — Веселое наблюдалось сильное волнение моря. Волны затопили первые этажи прибрежных гостиниц.
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