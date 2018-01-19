В Сочи шторм разрушил набережную Олимпийского парка

19 января в Сочи шторм разрушил часть набережной Олимпийского парка. Повреждена брусчатка, ограждения. Волны сломали растения на берегу

«Сильное волнение моря, которое наблюдалось в пятницу, входит в перечень опасных природных гидрометеорологических явлений. Высота волн не менее 4 метров в прибрежной зоне Черного моря», — рассказали в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

Как рассказали порталу Юга.ру местные моряки, сила волн в зоне ЧП была максимальной — 6 баллов. Сильный южный ветер — до 20 м/с — поднял волну в Имеретинской низменности.

«На место будет направлены специалисты администрации для оценки нанесенного ущерба», — прокомментировали ситуацию в мэрии курорта.