В Сочи шторм разрушил набережную Олимпийского парка

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Фото из аккаунта instagram.com/ivkrpv

19 января в Сочи шторм разрушил часть набережной Олимпийского парка. Повреждена брусчатка, ограждения. Волны сломали растения на берегу

«Сильное волнение моря, которое наблюдалось в пятницу, входит в перечень опасных природных гидрометеорологических явлений. Высота волн не менее 4 метров в прибрежной зоне Черного моря», — рассказали в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

Как рассказали порталу Юга.ру местные моряки, сила волн в зоне ЧП была максимальной — 6 баллов. Сильный южный ветер — до 20 м/с — поднял волну в Имеретинской низменности.

«На место будет направлены специалисты администрации для оценки нанесенного ущерба», — прокомментировали ситуацию в мэрии курорта.

© Фото из канала в телеграме «Сочи Онлайн»
© Фото из канала в телеграме «Сочи Онлайн»
© Фото из канала в телеграме «Сочи Онлайн»
© Фото из канала в телеграме «Сочи Онлайн»

Как сообщали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 11 декабря 2017 года первый сильный шторм разрушил набережную в поселке Лоо.

В декабре 2016 года в Сочи также бушевал ураганный ветер. На участке Магри — Веселое наблюдалось сильное волнение моря. Волны затопили первые этажи прибрежных гостиниц.

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