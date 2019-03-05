Мотогонки на льду. Краснодарская команда Power Laboratory едет покорять озеро Байкал

В середине марта команда краснодарской мотомастерской Power Laboratory отправится на озеро Байкал, чтобы принять участие в фестивале «Байкальская миля 2019». В США уже давно стала традицией неделя скорости на ровной соляной поверхности дна озера Бонневилль в штате Невада. Это невероятное зрелище, которое часто венчается установкой всевозможных рекордов мира, Гиннесса и иных табелей о рангах. Мероприятие такого рода и масштаба проводится в России впервые. Настоящее шоу, уникальная природа Байкала и неподдельные эмоции участников наверняка привлекут внимание не только поклонников мотоспорта.

Идейный вдохновитель и организатор команды Power Laboratory Виктор Докучаев рассказал Юга.ру о том, на какие рекорды рассчитывает команда, какие мотоциклы подойдут для гонок на льду и чем кастомные модели отличаются от остальных.

Виктор Докучаев

Ваш мотоцикл построен на базе легендарного «Триумфа». Каковы характеристики аппарата? — Да, на фестиваль скорости мы решили представить кастомбайк HMS Dreadnought, созданный в 2015 году мастерами Power Laboratory на основе мотоцикла Triumph Rocket III Roadster 2013 года выпуска. Позже мы его доработали специально для льда. Это универсальный мотоцикл, на котором можно не только наслаждаться поездкой, но и ставить рекорды. Масса 395 кг. Разгон до сотни за 2,3 секунды. На льду мы попробовали его впервые. Поклонники мотоциклов из мира кастомных модификаций ждут от вас мирового рекорда. Расскажите, о чем идет речь и каких цифр ждете вы сами? — Мы знаем, что мотоцикл может показать на сухом асфальте. Подобное мероприятие, именно на льду, в России проводится в первый раз, никто еще не делал ничего подобного. Технические возможности позволяют развивать скорость более 200 км/ч. Рекорд скорости для «Триумфа» был установлен американцем Джейсоном Ди Сальво. Он разогнался до 174 миль/час (280 км/ч), выступая в классе модифицированной техники на соляном озере Бонневилль. Мы просто подумали, что было бы круто выехать на лед, оставили стоковый мотор и не пытаемся побить чьи-то рекорды. Повторюсь, в России такого еще не проводили и для нас это настоящий вызов. Наша команда, конечно, будет стремиться достигнуть хороших показателей, но мы решили, что любая скорость, которую пилоту удастся стабильно достичь, и будет нашим рекордом.

Кто-нибудь из краснодарских кастомайзеров пытался совершить что-нибудь подобное ранее? — Насколько мне известно, нет. Зачем вам это, что вы хотите получить в итоге? — Идея поучаствовать в гонках появилась уже давно. Мастерская Power Laboratory широко известна в ЮФО, наши работы неоднократно выставлялись и побеждали на выставках. Захотелось в очередной раз проверить свои возможности как создателей мотоциклов. К тому же гонка очень необычная, на самом холодном озере, на Байкале. Это скорее борьба с самими собой, с возможностями мотоцикла в непростых условиях и таймером. Мы хотим понять, как справится мотоцикл с ледяной поверхностью, сделать выводы и дальше развиваться в этом направлении. Это тяжело, но быть первым всегда сложно. С точки зрения безопасности, мероприятие рискованное. Кто будет управлять мотоциклом? — Мотоциклом управляет стантрайдер Михаил Сергеев. Он механик, с 2010 года участвует в стантрайдинг-шоу, мотомероприятиях и выставках, выступает как тестовый пилот. С 2016 года Михаил является тестовым пилотом первого российского электромотоцикла DELLER.

Что самое сложное в организации команды и подготовке техники? — Подготавливая мотоцикл, столкнулись с тем, что живем-то мы на юге, и регулярно тренироваться именно на льду, проверять на практике задумки погодные условия нам не позволяют. Так что мы специально поехали в Москву на тренировочные заезды, чтобы посмотреть, как поведет себя мотоцикл на льду. Это хорошая практика перед основными заездами фестиваля. В конце февраля команда Power Laboratory приняла участие в тренировочных заездах на гребном канале в Крылатском. Что показали тренировочные заезды? Вы готовы к Байкалу? — Технику мы отладили отлично. Тесты показали, что мотоцикл стабилен и предсказуем, недочеты мы, конечно, тоже увидели. К фестивалю скорости «Байкальская миля 2019» готовы и морально, и технически. Выбранная экипировка позволяет пилоту комфортно управлять мотоциклом. Нас поддерживают дружественные компании. Например, AG-Brand предоставили нам муфты на руль мотоцикла для сохранения тепла рук пилота. Сейчас мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто пожелает поучаствовать в этом уникальном проекте.