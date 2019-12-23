Что такое фирменный стиль и зачем он нужен даже начинающей компании

Лого, брендированные товары, единообразная одежда сотрудников и узнаваемые мелодии — все это составляет фирменный стиль. Его задача — выделить компанию на фоне конкурентов и сделать ее узнаваемой с первого взгляда или с первых нот рекламного ролика.

Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».



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Фирменным стилем называют аудиовизуальный образ компании, гармонично составленный из разных элементов дизайна. Готовых решений нет: фирменный стиль нужно создавать специально под тот или иной бренд.

Юга.ру рассказывают, на что стоит обратить внимание, чтобы не краснеть за лицо компании.