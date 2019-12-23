Что такое фирменный стиль и зачем он нужен даже начинающей компании

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Лого, брендированные товары, единообразная одежда сотрудников и узнаваемые мелодии — все это составляет фирменный стиль. Его задача — выделить компанию на фоне конкурентов и сделать ее узнаваемой с первого взгляда или с первых нот рекламного ролика.

Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».

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Фирменным стилем называют аудиовизуальный образ компании, гармонично составленный из разных элементов дизайна. Готовых решений нет: фирменный стиль нужно создавать специально под тот или иной бренд.

Юга.ру рассказывают, на что стоит обратить внимание, чтобы не краснеть за лицо компании.

  1. Зачем нужен фирменный стиль?

    • он привлекает внимание клиентов и служит узнаваемости на фоне конкурентов;
    • повышает эффективность рекламных кампаний;
    • увеличивает лояльность клиентов, формируя их доверие;
    • защищает от подделок;
    • укрепляет корпоративный дух.

    Главная цель фирменного стиля — создавать как можно больше моментов, когда потенциальный клиент может столкнуться с продуктом. Производителям или продавцам физических товаров всегда проще — они рекламируют сами себя, будь то телевизор или апельсин. Сложнее, когда аудитории нужно показать услугу или технологию. Ведь не будет же страховая компания снимать для ТВ-эфира зеленые бумаги, а интернет-провайдер — брендировать вышки связи или провода.

  2. Чем руководствоваться, выбирая стиль своей компании?

    Фирменный стиль, как и все инструменты рекламы, должен формироваться на основе данных маркетинговых исследований. Чем точнее вы определите целевую аудиторию, чем больше узнаете о ней, тем проще будет оформить свой продукт. Вот основные характеристики аудитории, которые могут влиять на выбор фирменного стиля:

    • территория, где вы планируете сбыт товара (например, стоит учесть, если ваша кофейня открывается рядом с университетом);
    • политические предпочтения аудитории (консервативно настроенной публике вряд ли понравится революционная символика или кричаще-пестрые цвета);
    • интересы и вкусы потребителей;
    • платежеспособность;
    • возраст и пол.

    Ясно, что растущие компании стремятся максимально расширять свою аудиторию. Ясно и то, что многие продукты нужны разным группам населения в равной степени. Но даже анализируя рекламные кампании операторов мобильной связи, несложно понять, кто из них сконцентрирован на молодой аудитории, а кто выстраивает более универсальную модель.

  1. Но фирменный стиль — это ведь только для огромных корпораций?!

    Действительно, распространено мнение, будто бренд и скрупулезное продумывание имиджа нужны только крупным компаниям. Ведь им необходимо решать глобальные пиар-задачи и конкурировать с наиболее сильными игроками.

    Однако для начинающего бизнеса верно выстроенный публичный образ может играть не меньшую роль, ведь новому продукту только предстоит заявить о себе в сегменте. Начинающим игрокам всегда сложнее справляться с главной задачей рекламы — удерживать внимание. Поэтому о фирменном стиле стоит задуматься как можно раньше.

    Еще момент: и партнеры, и потребители часто видят доказательство качества уже в одном наличии фирменного стиля. Если ваш бренд будет выглядеть неожиданно, изысканно и/или броско, вас точно запомнят.

  2. Из чего состоит фирменный стиль?

    К ключевым визуальным элементам фирменного стиля относятся:

    • логотип (с написанием названия бренда или без),
    • цвета/гамма,
    • шрифты,
    • стиль изображений.


    Логотип — главный визуальный образ, с которым ассоциируется компания. Он должен быть квинтэссенцией фирменного стиля, то есть содержать цвета и главный шрифт выбранной стилистики и не противоречить стилю предпочитаемых изображений. Другими словами, если шрифт вашего лого — лаконичный рубленый, стоит задуматься, прежде чем использовать на билбордах рукописные гарнитуры.

    Логотип должен удовлетворять двум требованиям: быть простым и запоминающимся одновременно. Технический момент — он должен быть универсальным либо иметь несколько вариантов, чтобы подходить для размещения на любом фоне или материале.

    При выборе корпоративных цветов редко используют более двух-трех основных оттенков. В совокупности они создают настроение, с которым потребитель свяжет ваш продукт. Не зря для оформления кофеен так часто выбирают шоколадные тона, а для логотипов блэк-метал-групп — черные или красные надписи на контрастном фоне.

    Стиль изображений часто варьируется в рамках одного фирменного стиля, однако если вы годами строите свой образ из черно-белых отчетливых фотографий, сделать успешной новую кампанию вокруг рисованного персонажа вам будет непросто.

    На радио или в звуковой дорожке ТВ-роликов обычно используют джингл — короткую музыкальную фразу с вокалом, который пропевает или произносит название и/или слоган компании. «Ммм, Данон» или торжественные фанфары и маршевые дроби из заставки 20th Century Fox узнают буквально с двух нот миллионы людей.

  1. Фирменный стиль — где его использовать?

    Разным компаниям нужна разная атрибутика, но всю ее можно разделить на две категории:

    • сопровождающую продукт (упаковка молока, интерьер парикмахерской, форма сотрудников),
    • самостоятельную (билборд, авторучка и другие товары, распространяемые с целью пиара).

    Недавняя рекламная кампания Yota подразумевала и вовсе нетривиальное место размещения: мобильный оператор предложил интернет-пользователям по рублю за установку лого компании на аватарки в соцсетях.

    Важно одно: где бы вам ни понадобилось использовать логотип или другие элементы фирменного стиля, они должны быть моментально узнаваемы.

В Краснодаре для предпринимателей проводят бесплатные консультации по разработке фирменного стиля, а в лектории Центра поддержки предпринимательства регулярно выступают специалисты по продвижению, рекламе, таргету и фирменному стилю. Узнать об этом можно на ул. Трамвайной, 2/6, на сайте mbkuban.ru или по телефону 8(800)707-07-11.

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