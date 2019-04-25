Страхование жизни растет, ОСАГО отстает. Что произошло с рынком страхования в 2018 году?

По данным Центробанка, рынок страховых услуг в Краснодарском крае показал резкий рост в 2018 году. Если в 2017 году страховых премий было собрано на 2% меньше, чем годом ранее — показатель снизился с 26,2 млрд рублей до 25,7 млрд рублей, то в 2018 году регион стал лидером по сборам на юге России с показателем 30,5 млрд рублей. В целом по стране Кубань занимает пятое место по собранным страховым премиям. А на десятку крупнейших страховщиков в крае приходится более 65% от общего количества собранных страховых премий. О том, с чем связан такой рост рынка, и о трендах в сфере страхования Юга.ру спросили у Ларисы Лащеновой, директора краснодарского филиала ВСК — одного из крупнейших страховщиков России.

Какие тренды на страховом рынке прослеживаются на сегодняшний день? Какие продукты наиболее востребованы, в том числе в южных регионах, и чем это обусловлено?

Лариса Лащенова директор краснодарского филиала ВСК

— Основной драйвер роста на рынке страхования в России, в том числе и в Краснодарском крае, — это страхование жизни. Этот сегмент в минувшем году продемонстрировал в регионе максимальные темпы прироста — 150%, обогнал ОСАГО и вышел на первое место по объему полученных премий — 10,3 млрд рублей. Сборы ВСК по страхованию жизни в целом по стране выросли на 86% по сравнению с прошлым годом и составили 10 млрд рублей. Этот сегмент показывает такую внушительную динамику прежде всего за счет полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Что касается рынка ОСАГО, то тут продолжается стагнация — как в целом по стране, так и в Краснодарском крае — сборы страховых премий в 2018 году в регионе остались на уровне прошлого года и составили 9,1 млрд рублей. Выплаты по ОСАГО в крае составили 8 млрд рублей, что на 24% меньше, чем годом ранее. Изменения в двух этих сегментах оказывают основное влияние на рынок. В то же время вопреки ожиданиям выросли продажи «классических» страховых продуктов: сборы в non-life сегменте в 2018 году увеличились на 8,4% и достигли 1 трлн рублей.



Проблемными сегментами рынка остались страхование застройщиков и страхование ответственности туроператоров. Положительные сдвиги наметились в сегменте сельскохозяйственного страхования. На рынке появились новые продукты, в числе которых — страхование ответственности владельцев дронов, пассажиров от задержки авиарейса с моментальным урегулированием убытков, киберрисков для физлиц. В целом росту рынка способствует в том числе увеличение финансовой грамотности населения и внедрение новых технологий. Как раз на последнее ВСК сейчас делает ставку. Мы постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы и сервисы, для того чтобы быть не только надежной, но и технологичной компанией.

Давайте подробнее остановимся на ситуации со страхованием ОСАГО на юге России.

— Страховщиков, работающих на рынке ЮФО, этот сегмент в 2018 году не порадовал. Только за первый квартал сборы по автогражданке упали почти на 6% — до 3,7 млрд рублей, хотя по конечным итогам года рынок все же показал стагнацию. При этом сегмент ОСАГО хоть и считается убыточным, остается локомотивом розничного страхования — на него приходится почти четверть от всех собранных премий. Поэтому его развитию уделяется пристальное внимание. Тем не менее Страховой дом ВСК показал рост сборов в Краснодарском крае более чем на 8%, что свидетельствует также о высоком доверии наших клиентов. За последние несколько лет ОСАГО претерпело несколько реформ: ввели новые бланки полисов автогражданки и единый агент РСА, размер выплат по Европротоколу увеличился в два раза, с 50 до 100 тыс. рублей, начались электронные продажи полисов (е-ОСАГО), которые пользуются на юге большой популярностью, а денежные выплаты заменили на ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля. Хотя эти решения не оказали существенного влияния на разрешение системного кризиса в сегменте, комбинированный коэффициент убыточности в целом по рынку снизился.

С чем вы связываете растущую популярность инвестиционного страхования жизни? Почему именно этот продукт пользуется спросом у населения?

— Рост популярности ИСЖ в последние годы связан прежде всего с падением банковских ставок по вкладам ниже привлекательного для частных инвестиций уровня. В итоге частные инвесторы начали искать альтернативу, которой и стали инвестиционные продукты, в том числе ИСЖ. Программы инвестиционного страхования жизни позволяют рассчитывать на более высокий, по сравнению с депозитами, доход, а также страховую защиту. К тому же благодаря развитию партнерских каналов продаж, в частности банковских, процесс оформления полиса ИСЖ стал простым и доступным для людей. Однако по прогнозу Всероссийского союза страховщиков, рост рынка некредитного страхования жизни, в том числе инвестиционного, замедлится. Повышение Банком России ключевой ставки и, как следствие, рост доходности банковских депозитов могут снизить спрос на программы страхования жизни с инвестиционной составляющей.

Инвестиционное страхование жизни состоит из двух частей: страховой и инвестиционной. Страховая часть стабильна, ее возврат гарантирован клиенту, а если страхового случая не произойдет, он получит еще и проценты.



Работает это так:

— вы заключаете договор на длительный срок (не менее пяти лет)

— платите сразу или частями сумму взноса

— если за время действия договора произойдет страховой случай, то вы или ваши близкие получите выплату. Если не произойдет, то в конце срока страховая компания вернет вам внесенные деньги (это главное отличие от обычного страхования жизни, где сумма взноса невозвратна).

Что бы вы выделили из новых продуктов, которые появляются сегодня на рынке страхования?

— Из наиболее интересных выделю новые программы медицинского страхования. Например, все большую популярность набирает страхование на случай критических заболеваний, таких как онкология или сердечно-сосудистые заболевания. Как правило, когда человек сталкивается с тяжелым диагнозом, в первый момент он не понимает, что делать и кому звонить. Потом начинаются поиски врачей и сбор средств. По программе «Медицина без границ» мы полностью берем на себя заботы по подбору клиники из числа ведущих в России и за рубежом, организовываем лечение и перелет, оплачиваем пребывание родственников, необходимые препараты. Годовой лимит покрываемых расходов по программе составляет 2 млн евро. При этом стоимость полиса дешевле простого перелета за границу и составляет порядка 15 тыс. рублей. В России уже более 500 тыс. человек приобрели такие комплексные программы. Также набирают популярность digital-решения — телемедицина (круглосуточная связь с врачом посредством мобильного приложения или компьютера в любом уголке мира). В любой ситуации, связанной с проблемами со здоровьем, можно оперативно получить консультацию специалиста.

По данным Банка России, в 2018 году рост страхового рынка в России составил 15,7% — это максимальный показатель за шесть лет. Объем страховых премий превысил 1,479 трлн рублей.

Как отражается цифровизация на страховом бизнесе, какие интересные и полезные для потребителя инновации внедряет ВСК?

— Как я говорила ранее, цифровизация — один из основных трендов рынка страхования, так как технологии сегодня действительно во многом определяют конкурентоспособность бизнеса. Люди хотят простых и быстрых решений. Поэтому Страховой дом ВСК идет в ногу со временем и меняется, чтобы сделать сервисы еще более комфортными для клиентов. Мы в числе первых запустили мобильное приложение, в котором уже можно не только купить полис, но и урегулировать страховое событие без посещения офиса компании, а также обратиться за медицинской консультацией в режиме онлайн. С помощью нашего приложения уже урегулированы более 2 тыс. страховых случаев. В феврале 2018 года мы запустили полный цикл покупки полиса автокаско через мобильное приложение или сайт. Теперь человеку не нужно вызывать эксперта для осмотра автомобиля. Он может сам с помощью приложения сделать осмотр своего авто или быстро оформить полис, а при ДТП — прямо на месте выбрать сервис для ремонта. Такие сервисы экономят время, поэтому пользуются большим спросом. На сегодня число активных пользователей личного кабинета приложения «ВСК страхование» и интернет-магазина ВСК превышает 1,5 млн человек, больше 100 тыс. сотрудников корпоративных клиентов участвуют в программе лояльности, которая дает доступ к сервисам компании на специальных условиях. Планируется, что все основные услуги станут доступны через мобильное приложение.

Как вы думаете, количество игроков на страховом рынке будет сокращаться? От чего это зависит?

— В ЮФО за 2017 год количество страховщиков сократилось на 12%, по состоянию на начало 2018 года их было 97. Не все могут успешно противостоять вызовам рынка, к тому же значительно усилилось регулирование — страховщики уже больше пяти лет под надзором Банка России. Рынок становится все более прозрачным для потребителей, а работа страховых компаний все больше стандартизируется. Любая страховая компания должна уделять много внимания формированию сбалансированного страхового портфеля и заботиться о надежном перестраховании базовых рисков. Основа бизнес-стратегии ВСК — сохранить доверие клиентов за счет безупречного исполнения взятых на себя обязательств в любых экономических условиях.

На что тогда стоит обращать внимание при выборе надежного страхового партнера?

— Финансовое состояние страховой компании — важный показатель. Он свидетельствует об эффективности ее деятельности, надежности и способности отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Один из главных факторов надежности компании — страховые выплаты, потому что именно они показывают, насколько компании можно доверять. По итогам первого полугодия соотношение собственных средств и принятых обязательств в ВСК составляет 166%, что более чем в 1,5 раза превышает нормативные требования Центробанка.

Какие еще конкурентные преимущества ВСК считает своими сильными сторонами?

— Страховой дом ВСК стабильно находится в десятке ведущих страховщиков страны. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Главный показатель нашей деловой репутации и финансовой устойчивости — исполнение своих обязательств перед клиентами в полном объеме. Так, за 25 лет работы совокупные выплаты филиала в регионе составили более 2,6 млрд рублей. Высокий рейтинг надежности нашей компании начиная с 2002 года ежегодно подтверждает рейтинговое агентство «Эксперт РА». А в 2016 году ВСК получила международный рейтинг финансовой устойчивости Fitch. Кроме того, всем своим клиентам — и юридическим, и физическим лицам — мы предлагаем высокое качество обслуживания. Наша цель — не только заключить договор, но и выстроить по-настоящему партнерские отношения.

Завершая наш разговор, хотелось бы услышать несколько слов о будущем вашей компании и тех задачах, которые перед собой ставит Страховой дом ВСК в российских масштабах и в нашем регионе в частности.

— Ключевой задачей ВСК на данный момент является масштабирование бизнеса и выход на новые рынки. По итогам 2020 года ВСК планирует войти в топ-5 страховщиков России. Согласно нашей стратегии, активы группы по итогам 2020 года должны превысить 175 млрд рублей, сборы — 150 млрд рублей, а чистая прибыль вырасти в три раза. В ближайшем будущем планируем еще активнее внедрять новые технологии и полностью перейти к цифровому формату ведения бизнеса. Поэтому впереди у нас — год роста, повышения эффективности и развития дистанционных сервисов.