Арт-выставка в офисе, образовательные программы и что еще интересного происходит в банке «Центр-инвест»

В пятницу, 30 ноября, банк «Центр-инвест» открыл новый офис на пересечении центральных улиц Краснодара. В торжественном мероприятии приняли участие деловые партнеры банка и его клиенты, а также официальные лица, представители региональной власти.

Юга.ру побывали на презентации банка, посмотрели новый офис и узнали, чем «Центр-инвест» может быть полезен каждому — даже тем, кто пока не открывает счет и не берет кредит. Художественная галерея в офисе банка В оформлении интерьера нового офиса использовали подход, обычно несвойственный представительствам кредитных учреждений. Дизайнеры превратили банковский офис в настоящее арт-пространство. Его главная особенность — выставка современных художников юга России. Здесь представлены работы в разных стилях и направлениях — от традиционных форм до авангарда. Главное, что их объединяет, — любовь авторов к своей малой родине и самобытное видение ее красоты. Во время презентации сотрудники банка провели обзорную экскурсию по экспозиции, рассказали о каждой картине и ее авторе и остроумно связали темы и названия экспонатов с банковским делом и финансами. До 14 декабря выставка открыта для всех желающих в режиме работы банка.

Кофейня и биометрия В офисе банка также открылось «Центр-кафе», где теперь можно получить банковские услуги за чашкой кофе в зоне ожидания. А доступ к инновационным финансовым сервисам будущего откроет зал, где располагается оборудование по сбору биометрических данных. Поддержка малого бизнеса Конечно, здесь ждут не только тех, кто интересуется искусством. На региональном рынке «Центр-инвест» остается наиболее значимым коммерческим банком, который имеет постоянно действующие программы по финансированию стартапов на стадии идеи. 680 предпринимателей запустили собственный бизнес с помощью акселератора банка «Центр-инвест». Программа включает бесплатное обучение основам бизнеса, льготное финансирование и наставничество. — В деле развития начинающих предпринимателей банк идет в ногу с Фондом развития бизнеса Краснодарского края. «Центр-инвест» остается одним из немногих банков, который дает возможность молодым бизнесменам создавать стартапы, генерировать идеи и развивать проекты. Безусловно, в этом направлении банк — самый активный в нашем регионе. От себя, как от организации поддержки всего малого и среднего предпринимательства, благодарим банк за сотрудничество. «Центр-инвест» не только кредитует предпринимателей и участвует в расчетно-кассовых операциях, но также занимается их образованием, участвует во всех мероприятиях, которые посвящены популяризации, развитию предпринимательских инициатив в регионе. Хочу пожелать банку устойчивого развития, — сказал директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Василий Жабин.

Социальная ответственность: обучение и помощь С приветственным словом на церемонии открытия выступил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

— В течение 15 лет «Центр-инвест» верен традиции — честность и открытость перед своими клиентами, что заслуживает огромного уважения. Банк делает существенный вклад в экономику региона, кредитуя малый и средний бизнес, развивая ипотечное кредитование. При этом отдельного внимания заслуживают и социальные, образовательные проекты банка. В первую очередь, это — повышение финансовой грамотности населения. В этом направлении мы видим в банке «Центр-инвест» надежного партнера, — подчеркнул министр. Стипендиальный конкурс для студентов, помощь многодетным семьям, бесплатные экскурсии в музеи для школьников, бесплатное повышение финансовой грамотности для граждан любого возраста — банк «Центр-инвест» на Кубани служит наглядным примером социальной ответственности бизнеса. Как работает Центр финансовой грамотности Банк «Центр-инвест» основала команда преподавателей вузов в 1992 году, поэтому он всегда сохранял связи с высшей школой. 16 лет существует стипендиальная программа для студентов вузов юга России. Центры финансовой грамотности, открытые банком совместно с вузами, остаются уникальными площадками, которые помогают молодежи пройти бесплатное обучение и получить практический опыт в процессе стажировки. — Наш университет имеет давнюю партнерскую историю с банком. Мы реализуем достаточно много программ, в том числе — Центр финансовой грамотности, стипендиальные программы, которые выводят на новый качественный уровень научно-исследовательскую и образовательную деятельность, — рассказал проректор Кубанского технологического университета Илья Чебанов. В Центре финансовой грамотности уже прошли обучение 1664 студента, из них 600 получили приглашение на стажировку. А 326 человек стали частью команды банка — это 20% от всего коллектива. Выращивание собственных кадров и тесное сотрудничество с вузами — важная составляющая часть кадровой политики банка «Центр-инвест».

— Банк очень активно взаимодействует с вузами. Очень хорошо, что вы поддерживаете наших студентов стипендиальными программами, поддерживаете инновации — это крайне важно для развития нашего края. Мы это очень ценим, — заверил банкиров проректор по научной работе и инновациям Кубанского государственного университета Михаил Барышев. Чем Краснодарский край привлекает банковский бизнес Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков отметил, что бизнес в регионе очень быстро развивается и становится привлекательным не только потому, что на Кубань все приезжают, но и потому, что край все больше экспортирует. — Развитие нашего банка на Кубани связано с этими трендами. Мы рады, что наши услуги на уровне международных стандартов остаются востребованными. «Центр-инвест» остается тем окном, через которое международные инвесторы продолжают вкладывать в экономику юга России. Это происходит потому, что у банка есть стратегия, основанная на принципах экологической, корпоративной и социальной ответственности. Мы работаем по международным правилам и стандартам устойчивого развития в интересах нынешних и будущих поколений. Формула успеха банка «Центр-инвест» очень простая. Мы работаем в лучшем регионе, с лучшими партнерами, у нас лучшие сотрудники и лучшие акционеры. Пятнадцать лет назад мы принесли лучшую мировую практику на Кубань, открыв филиал в Краснодаре. Сегодня мы запускаем не только новый современный офис, но и акселератор банка, который даст импульс развитию стартапов в регионе», — подчеркнул Василий Высоков.



