Горы, море, спорт и фестивали. Как купить дом в Красной Поляне и сколько это стоит

Красная Поляна еще 7-8 лет назад была типичным маленьким поселением в горах Сочи с парой стареньких подъемников и горнолыжных трасс. Олимпиада-2014 вдохнула в это место новую жизнь. Сегодня Красная Поляна — полноценный горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой. И в то же время это горный поселок — вдали от городского шума и суеты, только очень современный и комфортабельный. Юга.ру вместе с сочинским агентством недвижимости «Винсент Недвижимость» рассказывает (и показывает!), какие есть варианты жилья в Красной Поляне и сколько это стоит.

Апартаменты и квартирные дома Апартаменты — это ваш собственный номер в отеле (например, в комплексе «Горки Город»). То же самое, что квартира, но с полноценным сервисом и обслуживанием. Особенность такого жилья — хоть оно и в вашей собственности, прописаться там нельзя, но можно сделать временную регистрацию. Лиана Антонова, заместитель генерального директора, руководитель отдела продаж «Винсент Недвижимость»:

— По нормам в горах ограничена этажность жилых строений, поэтому в любой части поселок выглядит уютно, а вид из окна не загородит никакой небоскреб. Почти вся застройка в Красной Поляне новая, в квартирных домах современные удобные планировки, есть места под парковку, территория охраняется. Большинство домов построены в едином стиле и прекрасно вписываются в горную местность.

Есть и квартирные дома, объединенные в жилые комплексы. Там жителям доступны дополнительные сервисы, например оздоровительные комплексы с бассейном и джакузи на территории, тренажерный зал, детские игровые площадки.

Площадь: от 30 кв. метров (студия) до 191 кв. метра (пентхаус)

Цена: от 3,2 млн рублей до 45 млн рублей

Для кого: для горнолыжников, фрилансеров, тех, кто планирует переезд, просто под сдачу

Таунхаусы Это также бюджетное жилье, но уже со своим двориком, зоной барбекю, местом, куда без проблем можно сложить горнолыжное снаряжение, потому что в гостиницах и квартирах с этим часто бывают сложности. А еще большинство таунхаусов находятся буквально через дорогу от подъемников. Особенность такого жилья, как и у апартаментов, — право собственности без прописки. — Заблуждение, что вне зимнего сезона в Красной Поляне все пустует. Летом здесь популярен хайкинг, походы, вело- и конные прогулки, подъемники на курортах работают и в теплое время года. В горах летом можно найти такую желанную прохладу. А если хочется на пляж, до моря можно доехать буквально за 30-40 минут. Идеально! Мы всегда говорим, что другого такого места в России нет, — отмечает Лиана Антонова.

Площадь: от 105 кв. метров до 200 кв. метров

Цена: от 27 млн рублей

Для кого: для тех, кто приезжает пожить на сезон — на зиму или лето

Шале и экодома из сруба Архитектурный стиль шале — лицо Красной Поляны. Сочетание натуральных природных материалов — камня и древесины — сразу создает особый уют. Покатая крыша, камин, терраса, просторные помещения, панорамные окна с видом на горные вершины — все это особенности таких домов. На территории может быть построен бассейн, сауна, мангальная зона. Для срубов самый популярный материал — сосна и кедр. Деревья для стройки везут с севера, и для работы с ними нанимают опытных мастеров — как правило, тоже приезжих. Это особые дома, они должны «отстояться» несколько лет, и такой тип обработки дерева изначально задает тон всему интерьеру. Строят их чаще под себя, а не на продажу. — Если квартирные дома и таунхаусы сконцентрированы в самих поселках, то коттеджи и шале в основном разбросаны в окрестных горах. Они довольно обособлены, но при этом лучше всего вписываются в ландшафт за счет своей натуральности. В качестве бонуса может достаться горный ручей или кусты ежевики по соседству, — говорит специалист.

Площадь: от 138 кв. метров до 1100 кв. метров

Цена: от 35 до 220 млн рублей — шале; от 22 до 80 млн рублей — сруб

Для кого: для больших семей с детьми и без, любителей быть ближе к природе

Виллы, дома и коттеджи Коттеджи и виллы — жилье основательное, не для приезда на сезон. Чаще всего на территории есть отдельный домик для персонала, SPA-комплекс, бассейн, открытые джакузи и даже теннисный корт. Внутри может быть спортзал, бильярдная комната, в некоторых домах даже есть лифт. Большая территория вокруг дома дает много маневров для фантазии: кто-то строит бассейн с видом на горы, кто-то обустраивает уютную зону отдыха, кто-то выращивает сад с собственными овощами и фруктами, которые уж точно можно маркировать как настоящие «эко». — Очень много клиентов из Москвы и Подмосковья, Питера, регионов Урала и Сибири. Эти люди ищут здесь прежде всего экологические преимущества и приятный климат. И конечно, это категория люксового жилья, ее приобретают состоятельные клиенты. Не для отдыха, а именно для жизни, — добавляет Лиана Антонова.