26 ноября краснодарский художественный музей имени Коваленко сообщил об открытии выставки «Заходи, друг!». Она посвящена памяти художника Павла Бабенко и приурочена к 80-летию со дня его рождения. На открытии выставки побывала редактор Юга.ру Мария Журавлева.

Павел Бабенко — один из главных представителей южнороссийской школы живописи. Сам себя художник называл «королем русского натюрморта». Его работы вошли в фонды Министерства культуры РФ, музея имени Коваленко, а также хранятся в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях.

«У работ Павла Бабенко, от инфернальных странствий по закоулкам подсознания до тонких элегичных композиций, есть одна общая черта — это предельная живописная честность», — прокомментировал творчество художника куратор выставки Алексей Угольников.