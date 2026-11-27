«Король русского натюрморта». В Краснодаре открылась выставка памяти художника Павла Бабенко
В краснодарском музее проходит выставка «Заходи, друг!» Представлены более 40 работ Павла Бабенко
26 ноября краснодарский художественный музей имени Коваленко сообщил об открытии выставки «Заходи, друг!». Она посвящена памяти художника Павла Бабенко и приурочена к 80-летию со дня его рождения. На открытии выставки побывала редактор Юга.ру Мария Журавлева.
Павел Бабенко — один из главных представителей южнороссийской школы живописи. Сам себя художник называл «королем русского натюрморта». Его работы вошли в фонды Министерства культуры РФ, музея имени Коваленко, а также хранятся в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях.
«У работ Павла Бабенко, от инфернальных странствий по закоулкам подсознания до тонких элегичных композиций, есть одна общая черта — это предельная живописная честность», — прокомментировал творчество художника куратор выставки Алексей Угольников.
Исследование человеческих масок:
На выставке представлено более 40 работ, созданных художником в разные годы. В экспозиции есть картины из цикла религиозной тематики «Много званных, мало избранных», серий «Кубанский натюрморт», «Окна» и других.
Основу выставки составляет серия «Исход из натюрморта» — это масштабные полотна в разных оттенках красного на философско-теологические темы. Кроме того, представлены лиричные натюрморты художника — сцены с ночными цветками.
«Трогательные в своем одиночестве и хрупкости, они словно погружены в меланхоличные размышления, а иногда ведут немногословную беседу с диском луны», — описал натюрморты Алексей Угольников.
Выставка работает в музее имени Коваленко до 13 декабря. Подробности можно уточнить у организаторов.
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