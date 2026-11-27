Прокуратура Новороссийска проверяет взрыв газа в доме на улице Парковой

27 ноября МЦУ Новороссийска сообщил, что в Цемдолине, в многоквартирном доме на улице Парковой, произошел взрыв бытового газа, а затем пожар. По предварительным данным, в здании выбило стекла и повредило балкон.

Пожар на площади 30 кв. метров уже потушили. Один человек пострадал — 45-летнего мужчину госпитализировали.