В многоэтажке Новороссийска взорвался газ: пострадал мужчина
Прокуратура Новороссийска проверяет взрыв газа в доме на улице Парковой
27 ноября МЦУ Новороссийска сообщил, что в Цемдолине, в многоквартирном доме на улице Парковой, произошел взрыв бытового газа, а затем пожар. По предварительным данным, в здании выбило стекла и повредило балкон.
Пожар на площади 30 кв. метров уже потушили. Один человек пострадал — 45-летнего мужчину госпитализировали.
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Прокуратура Новороссийска организовала проверку. Сейчас ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего.
Напомним, в октябре в поселке Яблоновском взрыв газа разрушил частный дом. Погиб мужчина, еще одна женщина пострадала.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Анапе в результате ДТП пострадал газопровод. Часть города осталась без газа.