27 ноября администрация парка «Краснодар» сообщила в своем телеграм-канале об отмене трансляции выездной игры «быков» против «Ростова» в ближайшие выходные.



Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Ранее синоптики предупредили о резком похолодании, сильном ветре и мокром снеге на Кубани в эти выходные. В парке отметили, что будут ждать гостей на следующих мероприятиях.