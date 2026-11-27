В амфитеатре парка «Краснодар» отменили трансляцию матча «быков» против «Ростова» из-за непогоды
Администрация парка «Краснодар» отменила показ выездного матча «быков» против «Ростова» в амфитеатре из-за ухудшения погоды
27 ноября администрация парка «Краснодар» сообщила в своем телеграм-канале об отмене трансляции выездной игры «быков» против «Ростова» в ближайшие выходные.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Ранее синоптики предупредили о резком похолодании, сильном ветре и мокром снеге на Кубани в эти выходные. В парке отметили, что будут ждать гостей на следующих мероприятиях.
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдет в воскресенье, 29 ноября, в Ростове-на-Дону. Начало встречи запланировано на 15:15.
Перед южным дерби «Краснодар» с 27 очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» оказался на 6-м месте, набрав 22 очка.
Как писали Юга.ру, бывший игрок ФК «Краснодар» Матвей Сафонов занял четвёртое место среди лучших вратарей мира.