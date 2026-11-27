В топ городов для комфортной жизни вошли два места из Краснодарского края

В топ вошел и Новороссийск — портовый и промышленный город на берегу моря. При этом на комфорт жизни здесь может влиять климат, в частности частые сильные холодные ветры, известные как норд-ост.

В список попал Сочи — курорт, расположенный у Черного моря, рядом с Кавказскими горами. Однако специалисты отметили высокую стоимость жилья и загруженность дорог в летний сезон. Несмотря на это, город оказался среди лидеров исследования качества жизни за первый квартал 2026 года.

27 ноября издание «Петербург2» опубликовало топ городов для комфортной жизни, в которых удобно и жить, и работать.

Еще один приморский город в списке — Калининград. Он привлекает архитектурой и близостью Балтийского моря, однако рынок труда здесь небольшой, а погода часто бывает ветреной.

Любителям природы стоит обратить внимание на Владикавказ — город у подножия гор, с размеренным темпом жизни. Однако выбор высокооплачиваемой работы здесь может быть ограничен.

Еще один город в рейтинге — Казань. В 2024 году она заняла третье место в индексе качества городской среды Минстроя после Москвы и Санкт-Петербурга. В городе много университетов, промышленных предприятий и IT-компаний.

Большой выбор вакансий в этих сферах есть и в Нижнем Новгороде. Кроме того, город привлекает исторической архитектурой и набережными. По мнению специалистов, Казань и Нижний Новгород подойдут тем, кому важны возможности для образования и разнообразие занятий.

Широкие возможности для деловой активности и большой выбор вакансий есть и в Екатеринбурге. Однако среди недостатков города специалисты отметили пробки и плотную застройку.

В топ также вошла Тюмень. Здесь развита современная инфраструктура, а вакансии представлены в нефтегазовой отрасли и других сферах. В рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив за 2025 год Тюменская область заняла третье место.

В рейтинге также отметили Калугу — компактный город, расположенный недалеко от Москвы. Рынок труда здесь во многом зависит от промышленных предприятий, поэтому перед переездом стоит изучить предложения в интересующей сфере.

Вологда подойдет тем, кто ищет спокойный ритм жизни, историческую архитектуру и компактность. Однако возможности трудоустройства здесь ограничены.

В издании подчеркнули, что перед переездом в любой из этих городов необходимо оценить доступность работы по своей специальности, стоимость жилья и повседневных расходов, а также климатические условия и транспортную ситуацию.