К 2046 году на Кубани число женщин, способных родить ребенка, станет почти на 10% меньше, чем в 2024-м

27 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на региональную программу «Охрана материнства и детства» сообщил, что к 2046 году число женщин репродуктивного возраста в Краснодарском крае может сократиться на 128,3 тыс. человек. Это на 9,83% меньше, чем в 2024 году.

В период с 2028 по 2030 год ожидается небольшой прирост этой возрастной группы. Однако даже к 2030 году ее численность увеличится всего на 0,07% по сравнению с 2024-м.

После 2030 года начнется спад — ежегодно число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться на 0,2–1,3%. К 2040 году их станет меньше на 91,9 тыс. человек.