В Краснодарском крае к 2046 году число женщин репродуктивного возраста сократится на 128 тысяч
К 2046 году на Кубани число женщин, способных родить ребенка, станет почти на 10% меньше, чем в 2024-м
27 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на региональную программу «Охрана материнства и детства» сообщил, что к 2046 году число женщин репродуктивного возраста в Краснодарском крае может сократиться на 128,3 тыс. человек. Это на 9,83% меньше, чем в 2024 году.
В период с 2028 по 2030 год ожидается небольшой прирост этой возрастной группы. Однако даже к 2030 году ее численность увеличится всего на 0,07% по сравнению с 2024-м.
После 2030 года начнется спад — ежегодно число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться на 0,2–1,3%. К 2040 году их станет меньше на 91,9 тыс. человек.
«Иначе в старости будет некомфортно жить»:
Специалисты назвали сокращение численности женщин репродуктивного возраста «демографическим вызовом региона». Среди факторов, влияющих на рождаемость, авторы документа также отметили демографический переход, ослабление ценности института семьи, особенно среди молодежи, откладывание рождения детей и распространение малодетности.
Кроме того, среди демографических рисков назвали недостаточный уровень доходов многих семей и ухудшение здоровья населения.
Как писали Юга.ру, в апреле кубанские социологи объяснили, почему молодежь не хочет заводить детей.