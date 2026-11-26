Покупатели смогут получить скидки и бонусы на квартиры от застройщика 28 и 29 ноября

В эти выходные, 28 и 29 ноября, в ИНСИТИ девелопмент пройдет легендарная «Черная пятница». Только два дня во всех проектах застройщика будут действовать специальные предложения на покупку жилья в микрорайонах «Образцово», «Сюжеты», «Новая Елизаветка», жилом комплексе «Иначе в Молодёжном» и проекте бизнес-класса Дом «Эндемик».

Каждый клиент, оформивший сделку в дни «Черной пятницы», сможет воспользоваться «Колесом фортуны» и выиграть призы. Среди них — дополнительные скидки на квадратный метр, парковочные места и кладовки, а также абонементы в фитнес-клуб, брендированные подарки и другие бонусы.

Если вы все еще в процессе выбора и сравниваете предложения — это отличная возможность познакомиться с объектами ближе, найти квартиру мечты и получить приз.