Новое жилье — со скидкой. Легендарная «Черная пятница» пройдет в ИНСИТИ девелопмент
Покупатели смогут получить скидки и бонусы на квартиры от застройщика 28 и 29 ноября
В эти выходные, 28 и 29 ноября, в ИНСИТИ девелопмент пройдет легендарная «Черная пятница». Только два дня во всех проектах застройщика будут действовать специальные предложения на покупку жилья в микрорайонах «Образцово», «Сюжеты», «Новая Елизаветка», жилом комплексе «Иначе в Молодёжном» и проекте бизнес-класса Дом «Эндемик».
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Каждый клиент, оформивший сделку в дни «Черной пятницы», сможет воспользоваться «Колесом фортуны» и выиграть призы. Среди них — дополнительные скидки на квадратный метр, парковочные места и кладовки, а также абонементы в фитнес-клуб, брендированные подарки и другие бонусы.
Если вы все еще в процессе выбора и сравниваете предложения — это отличная возможность познакомиться с объектами ближе, найти квартиру мечты и получить приз.
Акция проходит в центральном офисе продаж ИНСИТИ девелопмент по адресу: г. Краснодар, ул. им. Кирилла Россинского, д. 72. Время работы офиса: 10:00–18:00. В акции участвуют квартиры, размещенные на сайте компании. Размер скидки определяется с помощью колеса скидок. С более подробной информацией об организаторе, сроках и правилах проведения акции, количестве призов и порядке их получения можно ознакомиться на сайте incitystroy.ru.
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