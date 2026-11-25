Росстат зафиксировал рост цен на бензин в России на 15,3% с начала года. Самые высокие цены зафиксировали в Севастополе и Крыму

Согласно данным Росстата, с начала 2026 года по 16 ноября розничные цены на автомобильный бензин в России выросли на 15,3%. При этом с 10 по 16 ноября топливо подорожало всего на 0,1%, а по сравнению с концом октября подешевело на 1,3%.

С начала года в среднем по стране больше всего увеличилась стоимость марок: