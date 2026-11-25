Бензин в России подорожал на 15,3% с начала года. Что происходит с ценами на Кубани
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в России на 15,3% с начала года. Самые высокие цены зафиксировали в Севастополе и Крыму
Согласно данным Росстата, с начала 2026 года по 16 ноября розничные цены на автомобильный бензин в России выросли на 15,3%. При этом с 10 по 16 ноября топливо подорожало всего на 0,1%, а по сравнению с концом октября подешевело на 1,3%.
С начала года в среднем по стране больше всего увеличилась стоимость марок:
- АИ-98 и выше — на 17,2% (в среднем до 104,15 рубля за литр);
- АИ-95 — на 15,4% (до 76,33 рубля);
- АИ-92 — на 15,2% (до 70,04 рубля);
- дизельного топлива — на 14,1% (до 87,09 рубля).
В Краснодарском крае цена топлива оказалась выше среднероссийских показателей. По данным ведомства на 16 ноября, средняя стоимость литра бензина на Кубани составила 77,39 рубля, АИ-92 — 72,77 рубля, АИ-95 — 79,98 рубля, АИ-98 и выше — 111,8 рубля, дизельного топлива — 79,84 рубля.
Самый дорогой бензин в стране по-прежнему продают в Севастополе (119,57 рубля за литр) и Крыму (116,82 рубля). Тройку регионов с самыми высокими ценами замыкает Якутия (100,12 рубля). Дешевле всего заправиться можно в Курганской (66,38 рубля), Омской (67,59 рубля) и Кемеровской (68,22 рубля) областях.
За неделю топливо подорожало в 55 субъектах РФ, заметнее всего — в Севастополе (+4,2%). В Москве средняя цена достигла 74,84 рубля (+1%), в Санкт-Петербурге — 73,89 рубля (+0,7%). Снижение цен зафиксировали в 20 регионах, лидером стал Дагестан (-6,5%).
Как писали Юга.ру, 18 ноября власти Севастополя снова ввели лимиты на продажу топлива.
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