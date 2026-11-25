В аэропорту Сочи ввели режим ЧС и закрыли взлетно-посадочную полосу
Поднявшаяся река Мзымта подмыла взлетно-посадочную полосу аэропорта Сочи
25 ноября пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что из-за непогоды на территории терминала ввели режим ЧС.
В реке Мзымте поднялся уровень воды, из-за чего на правом берегу разрушилось укрепление русла. Примерно в 100 метрах от водоема находится взлетно-посадочная полоса № 2, на которой зафиксировали небольшой подмыв. Ее закрыли.
«Сыро и зябко»:
По данным пресс-службы, все рейсы выполняются по расписанию, а происшествие не влияет на безопасность полетов. Кроме того, в аэропорту создали оперативный штаб, который координирует ликвидацию последствий непогоды.
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