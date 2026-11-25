В реке Мзымте поднялся уровень воды, из-за чего на правом берегу разрушилось укрепление русла. Примерно в 100 метрах от водоема находится взлетно-посадочная полоса № 2, на которой зафиксировали небольшой подмыв. Ее закрыли.

По данным пресс-службы, все рейсы выполняются по расписанию, а происшествие не влияет на безопасность полетов. Кроме того, в аэропорту создали оперативный штаб, который координирует ликвидацию последствий непогоды.