В Сочи будут судить бывших ректора и проректора госуниверситета

25 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство направило в суд уголовное дело о присвоении денег, принадлежащих Сочинскому государственному университету. Бывших ректора и первого проректора вуза обвиняют в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и присвоении имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, действовали они группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности и с использованием служебного положения. В 2024 году обвиняемые незаконно премировали подчиненных преподавателей на общую сумму больше 540 тыс. рублей и потом забрали деньги себе.