В Краснодаре 25 ноября нет света в нескольких районах города
В Краснодаре 25 ноября планово отключили электроэнергию более чем на 100 улицах
Единая диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 25 ноября в городе планово отключили электроэнергию. Ресурса нет в разных районах на более чем 100 улицах.
Отметим, что во многих домах свет отключили еще в 8:00, однако ЕДДС сообщила об этом в 9:15.
С 8:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-я Заречная, 42/2;
- 2-я Трудовая, 1;
- 3-я Линия, 1–45;
- Богатырская, 98–106, 110–124;
- Бородинская, 10;
- Думенко, 2;
- Киевская, 1–9, 2–10;
- Красных Партизан, 181–191, 195–243, 235, 237, 239;
- Новая, 40–60;
- Рязанская;
- Уральская, 124;
- Чекистов пр., 31, 31/1, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 33/3;
- Школьная, 2.
С 9:00 до 12:00:
- 1-я Сторожевая, 45;
- Вольная, 1–23, 2–34, 9–23, 33–39;
- Казачья, 53;
- Пластунская, 1, 8, 22, 23, 25/1, 28, 30/а;
- Потемкинская, 43–57, 44–56;
- Сторожевая, 52–64;
- Уманская, 52–66, 53–65;
- Шереметьевская, 2–24, 34–40.
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С 9:00 до 17:00:
- 2-й Кузнечный зарой, 22–36, 27–39, 53–63;
- 21 Партсъезда, 95–117, 96–130, 117/1, 119–155, 132–170, 170;
- 21 Партсъезда пр., 92–130, 95–129;
- 2-я Российская, 95–117, 96–118, 115–117, 119–158;
- 1-я Сторожевая, 26–40, 42–52;
- 9 Января пр., 25–39;
- Берлизова, 83–129;
- Брестская, 104;
- Величковская, 1–15;
- Веселый пер., 1–19, 2–18;
- Воронежская, 102–114;
- Гаврилова, 83;
- Головатого атамана, 5–11, 13–31;
- Губкина, 103–107, 112–160, 127, 139, 152;
- Демченко, 112, 125–139;
- Дзержинского, 2–22, 3–17, 16, 19–21, 24–34, 116/7, 118, 169;
- Дровянникова, 47;
- Евдокимовская, 85–89;
- Екатериновская, 2–8, 5–23, 8–26, 17–43;
- Екатеринодарская, 17–43, 20–44;
- Жемчужная, 2–24, 3–25;
- Жукова, 18–20;
- Заройный 1 пр., 1–11, 2–16;
- Заполярная, 53–63, 87–103, 102–116, 109, 111–133, 118–136, 139–145;
- Запорожская, 1–35, 14–60, 37–45, 62–72;
- Казачья, 21–33, 37, 39–45, 22–48;
- Карасунская, 349;
- Ким, 6–34, 26;
- Ключевая, 13–69, 20–52, 63;
- Кольцевой пр., 86–100, 89–111;
- Комарова, 92;
- Комсомольская, 146–158, 171–187, 189;
- Красных Партизан, 115, 115/1, 117–155, 131, 135, 145, 149, 155;
- Крупской, 6–8, 8/6, 8/8, 8/10, 10–18, 18;
- Крыловская, 3–25, 4–6, 8–28;
- Курортная, 1/Б, 2–12, 14–22;
- Лазарева, 1–39, 16–50;
- Линейная, 33–43, 52–60;
- Липовая, 32–34, 49;
- Механическая, 157–161;
- Минина, 1–13, 4–8;
- Молодежная, 19, 35–45;
- Молодежный пр., 3–25;
- Наримановская, 21–47;
- Нахимова, 1, 16–50, 19–49;
- Невского, 17–21;
- Невский пер., 1–13, 2–14;
- Незамаевская, 4–24, 5, 23–27;
- Нижняя, 11–39, 12–40;
- Нижний тупик, 2–16, 3–13;
- Новая, 15–37, 26–32, 36–46, 41–43;
- Норильская, 1–19, 2–2, 22–26;
- Обский пер., 1–13, 2–14;
- Обрывной 4 пр., 22–36;
- Обрывной 5 пр., 22–36, 27–39, 52–64, 53–63;
- Окружная, 1–21;
- Петроградская, 1–15, 6–8, 19–23, 22–26;
- Пионерская, 22–34, 25–35;
- Платановый бул., 4;
- Пожарского Дмитрия, 1;
- Потемкинская, 17–31, 18–30, 32–42, 35–43;
- Пригородная, 30–90, 70;
- Раздольная, 1–33, 2–36, 15–33, 20–36;
- Рашпилевская, 211–233, 225, 229;
- Рождественская набережная, 19, 19/1;
- Российская, 129, 131, 131/1, 219, 312, 312–356, 320, 354;
- Скобелева, 1, 2–20, 6, 17–45, 31, 35–51, 36–52;
- Сормовская, 200, 202;
- Стасова, 12–28, 28, 32;
- Стеблиевская, 2–20;
- Сторожевая, 52–64;
- Стременная, 2–8;
- Темрюкская, 62, 64–66, 68/3, 70–72, 71, 111–113, 111–143, 143;
- Темрюкский 1 пр., 1–13, 4–14;
- Темрюкский 2 пр., 1–13, 2–14;
- Темрюкский 3 пр., 1–9, 2;
- Тихий пер., 24–42, 41–55;
- Тихорецкая, 3, 41–67, 43, 47;
- Толбухина, 74–78, 91, 124;
- Уманская, 22–39, 25–39, 40–48;
- Урожайная, 1–9, 2–22;
- Уссурийская, 11;
- Филатова, 65–93;
- Чепигинская, 1–23, 25–33, 29, 35–43, 117, 157–161;
- Шереметьевская, 34–40;
- х. Ленина.
С 12:00 до 17:00:
- 1-я Сторожевая, 26–40, 42–52;
- Екатеринодарская, 17–43, 20–44;
- Жукова, 18–20;
- Казачья, 21–33, 37, 39–45, 22–48;
- Наримановская, 21–47;
- Потемкинская, 17–31, 18–30, 32–42, 35–43;
- Раздольная, 1–33, 2–36, 15–33, 20–36;
- Стременная, 2–8;
- Уманская, 22–39, 25–39, 40–48.
С 9:00 до 18:00:
- Ярославская, 115, 115 корп. 1.
Уточнить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе по тел. 255-45-66.
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