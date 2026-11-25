В Краснодаре 25 ноября планово отключили электроэнергию более чем на 100 улицах

Единая диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 25 ноября в городе планово отключили электроэнергию. Ресурса нет в разных районах на более чем 100 улицах.

Отметим, что во многих домах свет отключили еще в 8:00, однако ЕДДС сообщила об этом в 9:15.

С 8:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

1-я Заречная, 42/2;

2-я Трудовая, 1;

3-я Линия, 1–45;

Богатырская, 98–106, 110–124;

Бородинская, 10;

Думенко, 2;

Киевская, 1–9, 2–10;

Красных Партизан, 181–191, 195–243, 235, 237, 239;

Новая, 40–60;

Рязанская;

Уральская, 124;

Чекистов пр., 31, 31/1, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 33/3;

Школьная, 2.

С 9:00 до 12:00: