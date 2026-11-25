Утром 25 ноября в соцсетях опубликовали кадры первого снега, выпавшего на курортах Краснодарского края. В Анапе улицы засыпало белыми хлопьями, а в районе села Супсех осадки легли на землю. Однако в самом городе сугробы пока не образуются: температура воздуха держится около 3 °C, поэтому снежинки сразу тают в лужах.



«Сыро и зябко, город укутан в плотное серое одеяло. После обеда, по всем прогнозам, приходит ветер. К нам все ближе подбирается похолодание — уже послезавтра обещают всего 10 °C, а потом мы уходим в крутое пике к нулевым температурам», — прокомментировал местный блогер Юрий Озаровский.