В парке «Краснодар» 25 ноября организуют показ выездного матча «быков» с «Ахматом» в шестом туре Пути РПЛ Кубка России

Телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что вечером 25 ноября в амфитеатре проведут прямую трансляцию заключительного матча группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и «Ахматом». Встреча шестого тура Пути РПЛ в группе В пройдет на выезде в Грозном.

Игра и трансляция начнутся в 18:00. Вход для болельщиков свободный, но перед ним проводятся досмотровые мероприятия.



По данным ЦГМС, в Краснодаре днем 25 ноября ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, порывы ветра будут достигать 12–14 м/с. Столбики термометров не поднимутся выше 5–7 °C.