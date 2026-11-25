26 ноября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы». Это второй приквел в знаменитой франшизе. Фильм снят по одноименному роману Сьюзен Коллинз и рассказывает о юности Хеймитча Эбернети.

Действие происходит за 24 года до событий первой части, когда Китнисс Эвердин еще не родилась. Хеймитч из Дистрикта 12 в день своего шестнадцатилетия попадает на жеребьевку юбилейных 50-х Голодных игр, которые также называют Второй Квартальной бойней. Главная особенность этих Игр в том, что Капитолий удвоил число участников: на арену отправляются не 24, а 48 трибутов — по четыре от каждого дистрикта.