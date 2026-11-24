За последний год жилье для отдыха самостоятельно искали 44% опрошенных. Чаще всего с этой задачей сталкивались респонденты 25–34 лет (51%), реже всего — старше 65 лет (29%). Время поиска различается по возрастным группам: 18–34-летние справляются примерно за 1 час 35 минут, а люди 55–64 лет тратят почти два часа — больше остальных.

По данным опроса* Авито Путешествий, самостоятельный поиск жилья для отдыха занимает у краснодарцев в среднем около двух часов. Больше всего времени отнимают первичный отбор вариантов по цене, датам и расположению (49%), а также сравнение объявлений (26%). В отзывах опрошенным сложнее всего найти сведения о том, соответствует ли жилье фотографиям и описанию (44%), а также в каком состоянии находятся заявленные удобства и исправно ли они работают (32%).

У 47% респондентов больше всего времени уходит на отбор вариантов по цене, датам и расположению. Еще 28% дольше всего читают отзывы и ищут в них нужные сведения. Респонденты старше 65 лет чаще других отмечают, что тратят время на уточнение деталей у хозяина, а молодые люди 18–24 лет — на проверку условий оплаты и отмены бронирования.

Сложнее всего путешественникам понять по отзывам, соответствует ли жилье фотографиям и описанию: с такой трудностью сталкиваются 38% читавших отзывы. Молодые люди 18–24 лет чаще других не могут найти информацию о состоянии и работе заявленных удобств (31%), а респонденты старше 65 лет — о шуме в жилье (32%). При этом все нужные сведения без труда находят 30% путешественников 55–64 лет и только 10% молодых людей 18–24 лет.

Чтобы чтение отзывов занимало меньше времени, в Авито Путешествиях работают умные фильтры по темам отзывов. Большие языковые модели анализируют комментарии гостей и собирают из них тезисы по категориям: чистота, шум, общение с хозяином, соответствие описанию. Пользователь открывает нужный фильтр и сразу видит релевантные фрагменты из отзывов.

С умными фильтрами уже знакомы 88% опрошенных, которые читают отзывы при выборе жилья. По оценкам тех, кому удалось сэкономить время, поиск нужной информации сократился в среднем на 19 минут. Полчаса и больше сэкономила четверть респондентов 18–24 лет. Среди респондентов старше 65 лет такую экономию отметили 17%, еще 15% ответили, что время поиска с фильтрами осталось прежним, а 5% — что находить информацию стало дольше.

* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в ноябре 2026 года.