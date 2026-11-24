В пяти районах Краснодарского края 24 и 25 ноября возможны подтопления из-за нагона воды в Азовском море

В Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края предупредили о ветровом нагоне в восточной части Азовского моря 24 и 25 ноября. Вода может подняться выше неблагоприятных отметок у побережья Приморско-Ахтарского округа, а также Ейского, Славянского, Темрюкского и Щербиновского районов.

Из-за непогоды возможны чрезвычайные ситуации и сбои в работе морского транспорта. Сильные волны угрожают причалам и постройкам на пляжах, а прибрежные территории и населенные пункты может подтопить.

Жителей просят быть осторожными. При возникновении ЧС необходимо обращаться по номеру экстренных служб 112.