Nova Vita, «Самолет», «Дом 1О1». Краснодарские ЖК попали в список проектов, повлиявших на облик страны
Три краснодарских жилых комплекса попали в топ-50 Циана. Чем они удивили экспертов?
24 ноября Циан подвел итоги проекта «Дома, которые изменили города». Жюри из 16 экспертов выбирало объекты по нескольким критериям: влияние на рынок недвижимости и среду, архитектура, инновационность, инклюзивность и качество планировок.
Всего в проекте участвовали 70 девелоперов из пяти городов (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск), которые заявили 136 объектов. Победители получили лейбл на Циане и попали на интерактивную карту.
Циан разделил общий список на две части: сегмент бизнес и премиум и сегмент комфорт. Во второй попали три краснодарских проекта: Nova Vita от Метрикс Development, микрорайон «Самолет» от DОGMA и «Дом 1О1» от НВМ.
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ЖК «Самолет» на Западном обходе спроектирован по принципу «город в городе». В нем есть собственный пешеходный бульвар протяженностью 1,6 километра с сухим фонтаном, амфитеатром и велодорожками. На территории работают школы и детские сады. В составе седьмой очереди появится квартал бизнес-класса с консьерж-сервисом и персональным клубом для резидентов.
ЖК «Дом 101» назван в честь собственной площади. Главная фишка — парк на 20 гектаров с колесом обозрения и амфитеатром для мероприятий. Помимо жилья, здесь строят школу, пять детских садов, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс, а под спортивные зоны отведено больше 50 тыс. кв. метров. Дворы проектируют без машин.
ЖК Nova Vita — малоэтажный квартал в стиле европейского неоклассицизма. Включает трехэтажные кирпичные дома с панорамным остеклением лоджий и балконов.
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