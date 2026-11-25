Три краснодарских жилых комплекса попали в топ-50 Циана. Чем они удивили экспертов?

24 ноября Циан подвел итоги проекта «Дома, которые изменили города». Жюри из 16 экспертов выбирало объекты по нескольким критериям: влияние на рынок недвижимости и среду, архитектура, инновационность, инклюзивность и качество планировок.

Всего в проекте участвовали 70 девелоперов из пяти городов (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск), которые заявили 136 объектов. Победители получили лейбл на Циане и попали на интерактивную карту.

Циан разделил общий список на две части: сегмент бизнес и премиум и сегмент комфорт. Во второй попали три краснодарских проекта: Nova Vita от Метрикс Development, микрорайон «Самолет» от DОGMA и «Дом 1О1» от НВМ.