20 ноября издание «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным» сообщило, что в Краснодарском крае доля пенсионеров превысила долю детей. Анализ основан на данных Росстата о численности населения по возрастам на 1 января 2025 года.

Так, в Краснодарском крае на долю детей приходится 21%, а на долю пенсионеров — 24%. В Ростовской области доля пенсионеров составляет 25,2% (это на 1,2 процентного пункта выше среднероссийского уровня), тогда как детей (от 0 до 17 лет) всего 19%. Отметим, что всего в регионе проживают 4 137 300 человек. Соответственно, среди них около 1 млн пенсионеров и 786 тыс. детей. В Адыгее доля пенсионеров составляет 23%, а детей — 22%.