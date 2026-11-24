В Краснодарском крае пенсионеров больше, чем детей. В Ростовской области разрыв еще заметнее
В Краснодарском крае доля пожилых жителей превышает долю детей на 3 процентных пункта, в Ростовской области — на 6
20 ноября издание «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным» сообщило, что в Краснодарском крае доля пенсионеров превысила долю детей. Анализ основан на данных Росстата о численности населения по возрастам на 1 января 2025 года.
Так, в Краснодарском крае на долю детей приходится 21%, а на долю пенсионеров — 24%. В Ростовской области доля пенсионеров составляет 25,2% (это на 1,2 процентного пункта выше среднероссийского уровня), тогда как детей (от 0 до 17 лет) всего 19%. Отметим, что всего в регионе проживают 4 137 300 человек. Соответственно, среди них около 1 млн пенсионеров и 786 тыс. детей. В Адыгее доля пенсионеров составляет 23%, а детей — 22%.
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Противоположная картина наблюдается в республиках Северного Кавказа. В Чечне дети составляют 35% населения, в Ингушетии — 30%, при этом только каждый десятый житель республик — пенсионер. В Дагестане 27% детского населения и 14% пенсионного.
Исследователи подчеркнули, что высокая доля детей в этих регионах объясняется рождаемостью, а не низкой продолжительностью жизни — жители этих республик живут дольше, чем во многих других субъектах.
Как писали Юга.ру, в мае губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что население Краснодарского края превысило 9 млн человек.