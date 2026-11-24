Девелопер ТОЧНО завершил строительство четырех домов первой очереди ЖК «Цветной бульвар» в станице Северской Краснодарского края. Ключи от квартир в литерах 1 и 2 получат еще 334 семьи

В честь выдачи ключей от литеров 1 и 2 ЖК «Цветной бульвар» ГК ТОЧНО организовала праздник для будущих жителей. Дома уже готовы к заселению, а покупатели могут оценить архитектуру, планировки и то, как формируется пространство вокруг них.

ГК ТОЧНО строит «Цветной бульвар» в 40 минутах езды от Краснодара. Проект занимает 14 гектаров и включает 20 домов средней этажности в скандинавской стилистике.



Девелопер создает новый формат загородной жизни с городским уровнем комфорта: здесь сочетаются спокойный ритм станицы, чистый воздух, панорамные виды на гору Собер-Баш и собственная инфраструктура.



В проекте представлены разные форматы квартир — от студий до семейных планировок. Есть и нестандартные решения: двухуровневые квартиры с террасами и видами на горы, а также лоты на первых этажах с собственными патио — дополнительным пространством для отдыха на свежем воздухе.



Около 80% клиентов приобретают недвижимость в «Цветном бульваре» для собственного проживания. В первой очереди уже реализовано 45% квартир.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Также здесь строится детский сад на 350 мест, предусмотрена школа, благоустраивается прогулочный бульвар с магазинами, кафе и другими сервисами. Парковки вынесены за периметр комплекса, а внутреннюю территорию занимают зеленые зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха.



Девелопер создал для комплекса и собственную инженерную инфраструктуру. В нее входят две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и современные блоки очистки сточных вод.



«Цветной бульвар» — пример того, как загородный комплекс становится полноценной альтернативой городскому жилью. Здесь покупатели получают не просто квартиру за пределами мегаполиса, а продуманную среду для жизни: с безопасными дворами, собственными общественными пространствами, инженерной базой, детским садом и школой», — отметили представители застройщика.