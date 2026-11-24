В Краснодарском крае на торги выставили 939 голов КРС за 91,3 млн рублей. В Крыму также продают несколько тысяч животных

24 ноября телеграм-канал Baza сообщил , что на юге России объявили масштабную распродажу крупного рогатого скота. На торги выставили почти 9 тыс. животных: 7728 голов в Крыму и 939 — в Краснодарском крае.

В среднем одно животное обойдется в 97 тыс. рублей. По условиям торгов покупатели могут предварительно осмотреть скот, однако продавец снимает с себя ответственность за возможные скрытые заболевания. Обмену и возврату животные не подлежат, а вывезти их с территории необходимо своими силами в течение 10 рабочих дней после оплаты.

Для участия в аукционе потребуется внести задаток в размере 9,1 млн рублей. Если до конца года покупатели не найдутся, стоимость лота могут снизить на 30%.

В Крыму необходимость продаж объяснили дефицитом финансов, кадров, техники и собственной кормовой базы. За первые шесть месяцев 2026 года на содержание стада ушло 538,9 млн рублей, из которых 293,3 млн потратили на корма.