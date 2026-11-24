В Краснодаре трое женщин несколько лет обманывали людей под видом аренды жилья

23 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что в Краснодаре вынесли приговор трем женщинам, которые под видом риелторов обманывали людей. Сусанну Величко, Альбину Туарчиеву и Фатиму Тлепцерше признали виновными в пяти эпизодах мошенничества.

С июня 2021 года по октябрь 2024-го они давали клиентам адреса якобы доступного жилья и телефоны собственников. Но многие варианты не соответствовали реальным квартирам — где-то были только строительные котлованы, а где-то люди получали контакты подставных лиц.