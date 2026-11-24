89 пострадавших и больше 2 млн рублей ущерба: в Краснодаре осудили лже-риелторов
В Краснодаре трое женщин несколько лет обманывали людей под видом аренды жилья
23 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что в Краснодаре вынесли приговор трем женщинам, которые под видом риелторов обманывали людей. Сусанну Величко, Альбину Туарчиеву и Фатиму Тлепцерше признали виновными в пяти эпизодах мошенничества.
С июня 2021 года по октябрь 2024-го они давали клиентам адреса якобы доступного жилья и телефоны собственников. Но многие варианты не соответствовали реальным квартирам — где-то были только строительные котлованы, а где-то люди получали контакты подставных лиц.
Займы, биржа и фальшивый розыгрыш:
Деньги подсудимые брали по договорам на информационно-абонентские услуги — от 15 до 50 тыс. рублей. Людям объясняли, что это оплата первого и последнего месяцев аренды. По такой схеме женщины обманули 89 человек больше чем на 2 млн рублей.
Суд назначил Величко 4,5 года колонии, Туарчиевой и Тлепцерше — по 3,5 года. Также с осужденных взыскали больше 1,5 млн рублей в счет ущерба и компенсации морального вреда.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске жертва аферистов сама стала мошенницей и обманула людей на 12 млн рублей.