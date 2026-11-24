В Краснодаре 24 ноября без света останутся более 140 улиц
В Краснодаре 24 ноября не будет электроэнергии в разных районах города
Единая диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 24 ноября в городе запланированы отключения электроэнергии. Света не будет более чем на 140 улицах.
С 8:00 до 17:00 ресурс отключат по адресам:
- Академика Королева, 82–98;
- Архангельская, 1–15, 25–27, 51, 52–73;
- Архангельский 1 пр., 1–38;
- Архангельский 2 пр., 1–40;
- Архангельский 3 пр., 1–52;
- Архангельский 4 пр., 1–28;
- Архангельский 5 пр., 2–35;
- Архангельский 6 пр., 1–51;
- Базарный пер., 1–33, 5;
- Беломорская, 1–34;
- Беломорский пр., 1–35;
- Бершанской, 12–81, 70, 70/2, 70/б;
- Богдана Хмельницкого, 1–38;
- Бородина, 28–46, 35–45;
- Бородинская, 115/1;
- Брестская, 42, 105–173;
- Величковская, 17–52;
- Верная, 2–22, 5;
- Вечная, 27;
- Волжская, 61–71;
- Возрождения, 2–28;
- Гиагинская, 5, 12–18;
- Голубиная, 1–27;
- Гуденко, 1/3, 6, 10, 16–30;
- Дежнева, 2;
- Дзержинского, 130;
- Дунайская, 48–54/1;
- Дунайский 1 пр., 4–10;
- Дунайский 2 пр., 1–9;
- Заводовского, 44–46;
- Западный Обход, 55;
- Заречный пер., 1–16;
- Заречный 1 пр., 10;
- Звенигородская, 1/А, 5, 7–31, 7/9;
- Звенигородский 1 пр., 1–31, 2–28;
- Звенигородский 2 пр., 1–41, 2–36;
- Звенигородский 3 пр., 1–25, 2–22;
- Ивановская, 168–174;
- Исаева, 1–5;
- Калинина, 327–331, 458–464;
- Карасунская, 18–97;
- Карасунская, 18–68, 59–153;
- Кирилла Россинского, 70;
- Кирова, 1–3, 2–26;
- Кирова, 139, 143, 151;
- Климова, 1–11;
- Командорская, 50;
- Кубанская, 1–129;
- Куликово Поле, 39;
- Лазарева, 35;
- Лаперуза 6 пр., 1–54;
- Лоцманский 1 пр., 60–62;
- Лоцманский 2 пр., 57;
- Луганская, 10;
- Мачуги, 9;
- Мачуги, 106–180;
- Милицейская, 5;
- Минина, 35;
- Народная, 8–80, 14, 50/1, 54;
- Невского, 1–11;
- Новая, 16;
- Октябрьская, 1–10;
- Октябрьская, 12;
- Октябрьский пер., 1–5, 2–4;
- Плиева, 1–40;
- Плодовая, 2;
- Поморская, 24–76;
- Посадская, 2–13;
- Почтовая, 25–39;
- Почтовая, 160–166;
- Пригородная, 1–33, 72, 205–263;
- Пригородный 1 пр., 1–54;
- Пригородный 2 пр., 3–42, 30/1;
- Пригородный 3 пр., 4–37;
- Пригородный 4 пр., 1–38;
- Прерывистая, 39–41, 74–86;
- Прерывистый пер., 16;
- Пушкина, 2–24;
- Ратной Славы, 37, 58–80;
- Раздельная, 1–37;
- Раздельный пр., 2–30;
- Раздельный 1 пр., 7–28;
- Раздельный 2 пр., 1–22;
- Рязанская, 102–120;
- Сенная, 1–15;
- Селезнева, 46–58, 68, 72;
- Семеновская, 183;
- Серебристая, 2–10;
- Средняя, 1–17, 2–10;
- Тихая, 223;
- Ткачева, 2–22;
- Трамвайная, 74;
- Троицкая, 150, 225–231;
- Троицкая, 176;
- Уральская, 27–37;
- Фабричная, 22–56;
- Фадеева, 74–151;
- Фрунзе, 152, 178;
- Холмогорская, 12–77;
- Чукотская, 32–44;
- Югорская, 7–59;
- Ямская, 2–18, 3–15;
- пос. Северный.
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- 6-я линия ПРК, 1–75;
- 2-й Кузнечный Зарой, 22–63;
- 3-й Кузнечный Зарой, 20–49, 100;
- Айвазовского, 53;
- Айвазовского 1 пр., 13–17;
- Баканская, 1–35;
- Береговая, 11, 134–144;
- Березовая, 47;
- Безлесная, 1–4;
- Болотникова, 43;
- Богатая, 1–8;
- Ботаническая, 2–10;
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- Ключевая, 54–89;
- Ковтюха, 1–40;
- Коммунаров, 177;
- Красина, 8–30;
- Красная, 162;
- Красноармейская, 115, 124, 136, 140;
- Кругликовская, 2–24, 3/19;
- Кубанский пер., 2;
- Леваневского, 210;
- Мачуги, 9;
- Обрывная, 1–51, 2–16;
- Обрывной 4 пр., 22–36;
- Обрывной 5 пр., 22–64;
- Осипенко, 20–67;
- Осипенко пр., 3–17, 4–10;
- Первомайская, 1–37;
- Первомайский 1 пр., 1;
- Передовая, 80, 82, 86, 100–102;
- Павлова, 31–68;
- Платиновая, 16–69;
- Потемкина, 3–15, 4–16;
- Промышленная, 21/3, 21/10, 23, 23/1, 25/3, 25/4, 25/6;
- Прудовая, 1–19;
- Пугачева, 4–22, 5–19;
- Промышленная, 21/3, 21/10, 23, 23/1, 25/3, 25/4, 25/6;
- Приморская, 2–46, 86;
- Российская, 1;
- Садовая, 47;
- Свободная, 2–66, 3–49;
- Северная, 360–372;
- Союзная, 2–44;
- Стасова, 2–35, 89–115;
- Степная, 1–6, 2–4;
- Стременная, 1–27;
- Табачная, 1–10;
- Уманская, 1–23;
- Фурманова, 2–26;
- Целинная, 1–5, 2–4;
- Цигейковая, 3–65;
- Чернышевского, 1/3, 2–36.
С 9:00 до 18:00:
- Ярославская, 115, корп. 3–6.
С 23:00 24 ноября до 6:00 25 ноября:
- Абрикосовая, 18–30;
- Алых Роз, 1–8;
- Белградская, 14–34;
- Болгарская, 7–15, 14;
- Вишневая, 32–44;
- Донбасская, 1, 3, 6, 8, 54–56, 55, 59, 60;
- Земляничная, 34–45;
- Ильская, 19, 33–37;
- Малиновая, 24–33;
- Персиковая, 3–16;
- Победы, 11–27, 14, 51–60, 63;
- Сербская, 7, 10;
- Солнечная, 15–23;
- Счастливая, 9–13;
- Тихая, 223;
- Феодосийская, 7–11;
- Центральная, 17–53;
- Черногорская, 1–3, 2–4;
- Шипкинская, 5, 17–23;
- Земляничная, 34–45;
- 1-я Линия, 31, 31/1;
- п. Пригородный, 1.
Кроме того, с 9:00 до 15:00 не будет воды на улице Седина, 204 и 206 и Янковского, 191. А с 23:00 24 ноября до 6:00 25 ноября ресурс отключат по адресам:
- Ставропольская, 2, 4, 6, 7, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, 13/2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34/1, 36, 37, 38, 38/1, 38а, 39, 39/6, 39/7, 40, 40/1, 41, 42, 44, 45а, 48, 48/1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66;
- Лунный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12.
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