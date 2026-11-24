В Краснодаре 24 ноября не будет электроэнергии в разных районах города

Единая диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 24 ноября в городе запланированы отключения электроэнергии. Света не будет более чем на 140 улицах.

С 8:00 до 17:00 ресурс отключат по адресам: