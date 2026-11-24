В Краснодаре 2 декабря можно будет посмотреть культовый фильм Карена Шахназарова, осмысляющий перестройку и разрушение «культурного ядра» советско­го общества (18+)

Ленту в 1988 году снял Карен Шахназаров. Это сатирическая притча и сюрреалистический гротеск о человеке, который попал в город-загадку и не может из него выбраться.

По сюжету инженер Алексей Варакин приезжает в командировку в провинциальный город. Очень быстро все идет наперекосяк: его не пускают на завод, секретарша директора сидит голой, местный музей краеведов хранит экспонаты чуть ли не от Троянской войны. При этом местные жители ведут себя так, будто все это абсолютно нормально.

Шахназаров снял сатиру на поздний СССР и перестройку. Режиссер показал страну, которая потеряла ориентиры. В ленте снялись Леонид Филатов, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Алексей Жарков.

После просмотра зрители смогут обсудить ленту с ведущим клуба — историком кино и главредом Юга.ру Александром Гончаренко.

«С властью и цензурой отношения у Шахназарова всегда складывались отлично, в том числе и с «Городом Зеро». Тем не менее, как и в «Курьере» и более поздних «Снах» и «Исчезнувшей империи», он смог изобразить самые неуютные тревоги о судьбах России. Настолько, что позже в «Городе Зеро» увидели пророчество разрушения «культурного ядра» советско­го общества», — рассказал киновед.

Фильм покажут в рамках третьего — советского — сезона киноклуба. Две предыдущие встречи посвятили «Волге-Волге» (1938) и «Сибирякам» (1940); на двух следующих участники посмотрят «Жил певчий дрозд» (1970) и фильм по выбору зрителей.

Показ «Города Зеро» состоится 2 декабря. Подробности можно уточнить у организаторов.