22 ноября волонтеры штаба «Дельфины» сообщили , что на Черноморском побережье Краснодарского края продолжают находить выбросы пальмового масла. Очистку ежедневно проводят у поселка Волна Темрюкского района. По последним данным активистов, с пляжей удалось собрать уже 186 мешков пальмового жира — это около 6 тонн. Кроме того, с берега вывезли 31 мешок пластикового мусора.

Напомним, что впервые волонтеры обнаружили пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района в апреле 2025 года. Тогда экологи предположили, что белое вещество попало на берег с транспортного судна.

В феврале 2026 года волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах пальмового масла в Темрюкском районе. Они продолжались всю весну, пока власти скрывали разлив жира. В конце сентября масло вновь нашли на побережье Тамани.