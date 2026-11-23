На побережье Краснодарского края продолжают находить пальмовое масло. Собрано уже 6 тонн
Волонтеры собрали 186 мешков пальмового жира на побережье в Темрюкском районе
22 ноября волонтеры штаба «Дельфины» сообщили, что на Черноморском побережье Краснодарского края продолжают находить выбросы пальмового масла. Очистку ежедневно проводят у поселка Волна Темрюкского района.
По последним данным активистов, с пляжей удалось собрать уже 186 мешков пальмового жира — это около 6 тонн. Кроме того, с берега вывезли 31 мешок пластикового мусора.
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Напомним, что впервые волонтеры обнаружили пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района в апреле 2025 года. Тогда экологи предположили, что белое вещество попало на берег с транспортного судна.
В феврале 2026 года волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах пальмового масла в Темрюкском районе. Они продолжались всю весну, пока власти скрывали разлив жира. В конце сентября масло вновь нашли на побережье Тамани.
Как писали Юга.ру, жители Анапы просят поднять со дна танкеры и очистить воздух.