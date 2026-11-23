В Краснодаре продают редкие винтажные елочные игрушки

23 ноября пресс-служба сервиса Авито сообщила Юга.ру, какие редкие елочные игрушки продаются на онлайн-платформе в Краснодаре. Один из интересных экземпляров — винтажная игрушка «Дедка с репкой» по мотивам русской народной сказки стоимостью 100 тыс. рублей. Ее выпускала ленинградская артель «Изокульт» с 1937 по 1941 год. Продавец отметил, что украшение подлинное и редкое и может быть интересно коллекционерам.

© Скриншот фото с сайта Авито

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Еще один вариант — елочные игрушки «Малинка» нижегородской фабрики «Ариель» за 86 тыс. рублей. Украшения сделаны вручную из стекла и расписаны художниками. Игрушки «Малинка» входят в архивную серию фабрики и представлены в объявлении полной коллекцией. По словам продавца, все украшения новые и сохранились в оригинальной коробке.

© Скриншот фото с сайта Авито

За 54 тыс. рублей продают елочные игрушки польского бренда Mostowski. В комплекте — две стеклянные игрушки с серебром, золотом, кристаллами и ценными породами дерева. Украшения продают в фирменных коробках с этикетками.

© Скриншот фото с сайта Авито

Набор авторских игрушек «Малахитовая шкатулка» оценили в 36 тыс. рублей. В комплекте десять шаров из бархата, шелка и велюра, украшенных брошью.

© Скриншот фото с сайта Авито

Один из пользователей продает набор из 126 советских елочных игрушек и стеклянных бус. Его можно приобрести за 16,9 тыс. рублей. По словам продавца, все украшения произведены в СССР, некоторые из них сохранились с 1950-х годов. Семь игрушек сделаны из пенопласта — такие выпускали для школ, детских садов и домов культуры, остальные — из стекла. Продавец отметил, что у некоторых украшений есть сколы.

© Скриншот фото с сайта Авито

Параллельно с советскими раритетными игрушками в России продают и украшения в стиле современных устройств. 20 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в магазинах Familia можно приобрести игрушки в виде БПЛА. Продаются они не во всех магазинах сети.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»