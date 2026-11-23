НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА и ракет
Власти Дона рассказали об остановке работы Новошахтинского НПЗ после воздушной атаки
Днем 23 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе после ночной атаки беспилотников и ракет, которая длилась более шести часов, приостановило работу АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП). Ранее информация о том, что пожар произошел именно на территории НПЗ, официально не озвучивалась.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, специалисты локализуют последствия.
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Напомним, что ночью средства ПВО сбили более 80 беспилотников в Каменске-Шахтинском и восьми районах Дона: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком. В Красносулинском районе после падения обломков дрона произошло возгорание.
Ранее Юга.ру писали, какие повреждения получил Крымский мост от атак БПЛА.
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