Днем 23 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе после ночной атаки беспилотников и ракет, которая длилась более шести часов, приостановило работу АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП). Ранее информация о том, что пожар произошел именно на территории НПЗ, официально не озвучивалась.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, специалисты локализуют последствия.