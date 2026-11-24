Частный театр «Мой» и арт-пространство «Свои» переезжают на новые площадки ЗИПа. Коллективы своими силами готовят залы к открытию и просят зрителей поддержать их финансово

2 октября театр «Мой» сообщил о переезде и обратился к зрителям за поддержкой. Театр работает уже девять лет на территории бывшего завода ЗИП. Новую площадку коллектив откроет в этом же здании.



«Мы никогда ни к кому за помощью не обращались, всегда старались справляться сами, своими силами. Но, видимо, пришло время», — сказано в посте.



По словам владельца и художественного руководителя театра Стаса Слободянюка, «освободить прежнюю площадку коллективу пришлось по независящим причинам». При этом театр давно искал собственное пространство. Оборудование и декорации коллектив перевезет с прежней площадки, но новое помещение еще нужно подготовить к работе. Театру нужны деньги на обустройство зала и оплату услуг специалистов. В частности, 200 тысяч рублей необходимо собрать на перенос шести сплит-систем. «Сейчас там ежедневно трудится бригада из четырех человек, которые собирают театр буквально по крупицам. Естественно, это люди, которым нужно платить», — рассказал Юга.ру Стас Слободянюк. По его словам, новое помещение больше предыдущего и обладает большими техническими возможностями. Оно сможет вместить около 90 зрителей. Театр планирует открыть новую площадку 11 декабря и сразу представить три премьеры. Одна из них — спектакль «Иван такой рефлекс» по мотивам «Братьев Карамазовых» Достоевского.

Еще одно театральное пространство на территории ЗИПа — «Свои» — тоже готовится к переезду. Об этом его организаторы сообщили 19 ноября. «Мы хотели попасть в это помещение семь с половиной лет. Когда оно освободилось, решили не упускать такую возможность, хотя финансово к переезду были не готовы», — рассказала актриса и основательница арт-пространства «Свои» Светлана Вайсхайм. По ее словам, прежний зал вмещал не более 30 зрителей и находился на четвертом этаже без лифта. Из-за этого пожилым людям, людям с инвалидностью и родителям с маленькими детьми было трудно попасть на спектакли. Новая площадка должна стать просторнее и доступнее. «Театр перерос помещение. И хоть мы его и любим, но в данный момент уткнулись в потолок. Новая площадка позволит нам повысить профессиональный уровень, расширить направления деятельности, увеличить количество мест и стать доступнее для более широкого круга зрителей», — объяснила Вайсхайм. Сейчас помещение требует серьезного ремонта: раньше там было производство. Коллектив своими силами снимает старую штукатурку, ремонтирует санузлы и готовит зрительный зал. Также необходимо восстановить коммуникации и оборудовать сцену. На ремонт и обустройство театру требуется около миллиона рублей. Удалось собрать примерно 110 тысяч, но эти деньги уже потратили. Сейчас коллективу нужна помощь с покупкой материалов и оплатой работы специалистов. Первые спектакли на новой площадке «Свои» планируют показать с 24 декабря. К этому времени театр готовит новогоднюю сказку по произведениям Сергея Козлова.

«Театр Мой» открылся в мае 2018 года спектаклем «Когда Ницше плакал», который до сих пор собирает аншлаги. Его основатель, художественный руководитель и режиссер — Станислав Слободянюк. До создания собственного театра он 20 лет работал ведущим артистом Краснодарского Молодежного театра. Также Слободянюк основал школу актерского мастерства, выпускники которой теперь входят в труппу «Моего» наряду с профессиональными артистами. Коллектив сотрудничает с творческой группировкой «Культурные люди»: вместе они выпустили спектакли «Жизнь Человека» и «Посторонний». Арт-пространство «Свои» работает с сентября 2018 года. За это время коллектив выпустил десять спектаклей и создал несколько совместных проектов с другими театральными командами. На площадке выступали заслуженные артисты Кубани, артисты из других регионов, музыканты, лекторы и культурологи. Коллектив участвовал в фестивалях «Арт&шок» и «Театральная гавань — 2025». Пространство ориентировано на зрителей разных возрастов: здесь проходят спектакли для взрослых, подростков и детей, в том числе семейные постановки.