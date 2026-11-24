Энергетики рассказали, что важно учесть в преддверии зимы тем, кто обогревается за счет электричества

С наступлением холодов расход электроэнергии в домах увеличивается: чаще работают электрокотлы и обогреватели, дольше включены теплые полы. Вместе с потреблением может вырасти и сумма в квитанции — при переходе в следующий диапазон стоимость электроэнергии меняется.

С октября по апрель для жилых и садовых домов, оборудованных электроотопительными установками и не подключенных к централизованной системе газоснабжения, действуют расширенные диапазоны потребления. Благодаря этому больший объем электроэнергии можно оплатить по тарифу первой ценовой категории.

Для этого необходимо проверить, указан ли в квитанции параметр ЭП (электроплиты) или/и ЭО (электроотопительные установки). Если соответствующий параметр отсутствует, следует сообщить о наличии электроплиты или электроотопительных установок в негазифицированных домах.