Электроотопление и тарифы: как жители Кубани и Адыгеи могут сэкономить в отопительный сезон
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С наступлением холодов расход электроэнергии в домах увеличивается: чаще работают электрокотлы и обогреватели, дольше включены теплые полы. Вместе с потреблением может вырасти и сумма в квитанции — при переходе в следующий диапазон стоимость электроэнергии меняется.
С октября по апрель для жилых и садовых домов, оборудованных электроотопительными установками и не подключенных к централизованной системе газоснабжения, действуют расширенные диапазоны потребления. Благодаря этому больший объем электроэнергии можно оплатить по тарифу первой ценовой категории.
Для этого необходимо проверить, указан ли в квитанции параметр ЭП (электроплиты) или/и ЭО (электроотопительные установки). Если соответствующий параметр отсутствует, следует сообщить о наличии электроплиты или электроотопительных установок в негазифицированных домах.
Для актуализации данных требуется направить в «ТНС энерго Кубань» заявление и приложить следующие копии документов:
- документа, удостоверяющего личность,
- документа, подтверждающего право собственности,
- технического паспорта жилого дома или иного документа, подтверждающего наличие соответствующего оборудования.
Направить заявление можно на сайте, в Личном кабинете, мобильном приложении или в Центре обслуживания клиентов.
Энергетики рекомендуют своевременно актуализировать данные и регулярно передавать показания приборов учета до 25-го числа каждого месяца. Это поможет воспользоваться предусмотренными условиями расчета и избежать неожиданных сумм в квитанциях в отопительный период.
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