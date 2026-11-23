На 36-летнего жителя Краснодара завели уголовное дело после жестокого обращения с кошкой. Мужчину поместили в медучреждение

Предыстория. 20 ноября полиция Краснодара сообщила о задержании мужчины, которого подозревали в жестоком обращении с кошкой. По словам автора блога «Белая Пума», он снимал издевательства над животным на видео. В полиции краснодарец признался в жестоком обращении, а на его телефоне нашли видеозаписи.



Кошку передали зоозащитникам. Ветеринары диагностировали у нее болевой синдром в области вульвы и анального отверстия.

20 ноября пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ).

В присутствии следователей краснодарец пытался совершить суицид, поэтому его поместили в специализированное медицинское учреждение. Мужчина будет содержаться в условиях изоляции. Кроме того, ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.