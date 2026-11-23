На краснодарца завели уголовное дело после издевательств над кошкой. Ветеринары подтвердили сексуальное насилие
На 36-летнего жителя Краснодара завели уголовное дело после жестокого обращения с кошкой. Мужчину поместили в медучреждение
Предыстория. 20 ноября полиция Краснодара сообщила о задержании мужчины, которого подозревали в жестоком обращении с кошкой. По словам автора блога «Белая Пума», он снимал издевательства над животным на видео. В полиции краснодарец признался в жестоком обращении, а на его телефоне нашли видеозаписи.
Кошку передали зоозащитникам. Ветеринары диагностировали у нее болевой синдром в области вульвы и анального отверстия.
20 ноября пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ).
В присутствии следователей краснодарец пытался совершить суицид, поэтому его поместили в специализированное медицинское учреждение. Мужчина будет содержаться в условиях изоляции. Кроме того, ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
В Краснодаре две девушки унесли кошку из книжного магазина:
23 ноября зоозащитник Андрей Суворов опубликовал в своем телеграм-канале результаты судебно-ветеринарной экспертизы. У кошки обнаружили повышение уровня лактатдегидрогеназы (внутриклеточного фермента, участвующего в углеводном обмене) на 842%, гипергликемию (повышенный уровень глюкозы в крови) и увеличение концентрации общего белка.
Эксперт подтвердил наличие травм аноректальной области у животного. Согласно заключению, повреждения возникли в результате «однократного или многократного механического насильственного воздействия — введения в анальное отверстие и прямую кишку предмета или органа». Врач отметил, что травмы соответствуют характеру насильственных действий и являются свежими.
Экспертиза исключила случайное падение, самотравмирование и естественные заболевания кошки: в таких случаях подобные повреждения невозможны.
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