500 рублей на оплату электроэнергии. «ТНС энерго Кубань» запустила новогоднюю акцию
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Жители Краснодарского края и Республики Адыгея могут принять участие в акции «Твое Новогоднее счастье с ТНС»
В ноябре «ТНС энерго Кубань» запустила для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея акцию «Твое Новогоднее счастье с ТНС». С помощью генератора случайных чисел компания выберет 1000 победителей из числа участников акции — до 31 января 2027 года они получат по 500 рублей на лицевой счет для оплаты электроэнергии.
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Чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить следующие условия:
- оплатить счета за октябрь, ноябрь и декабрь до 15 числа месяца следующего за расчетным,
- не иметь задолженности за электроэнергию;
- подключить сервис «Электронная квитанция» и сохранять его активным до подведения итогов акции.
С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте «ТНС энерго Кубань».
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