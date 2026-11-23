Жители Краснодарского края и Республики Адыгея могут принять участие в акции «Твое Новогоднее счастье с ТНС»

В ноябре «ТНС энерго Кубань» запустила для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея акцию «Твое Новогоднее счастье с ТНС». С помощью генератора случайных чисел компания выберет 1000 победителей из числа участников акции — до 31 января 2027 года они получат по 500 рублей на лицевой счет для оплаты электроэнергии.