20 ноября паблик «Краснодар | Телетайп» сообщил, что на улице Снесарева в микрорайоне Гидростроителей сразу после сирен начали запускать фейерверки. На камеры видеонаблюдения попали четверо — три девушки и один парень. На замечания очевидцев они никак не отреагировали.

21 ноября полицейские установили личность парня и задержали его. Нарушителем общественного порядка стал 18‑летний местный житель.