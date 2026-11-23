Житель Краснодара запускал фейерверк во время угрозы атаки БПЛА. Его арестовали на 5 суток
Суд арестовал запустившего фейерверк во время угрозы атаки БПЛА
20 ноября паблик «Краснодар | Телетайп» сообщил, что на улице Снесарева в микрорайоне Гидростроителей сразу после сирен начали запускать фейерверки. На камеры видеонаблюдения попали четверо — три девушки и один парень. На замечания очевидцев они никак не отреагировали.
21 ноября полицейские установили личность парня и задержали его. Нарушителем общественного порядка стал 18‑летний местный житель.
Десятки взрывов и ночь без сна:
Он извинился перед горожанами за необдуманный поступок и сказал, что больше не будет так делать. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
23 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что краснодарца арестовали на 5 суток.
Других участников инцидента также установили. Три девушки оказались несовершеннолетними, их поставят на профилактический учет в полиции. Родителей подростков привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Как писали Юга.ру, в августе 2024 года экс-мэр Краснодара Евгений Наумов призвал не запускать в городе фейерверки.
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