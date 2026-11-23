В Сочи ударили две рекордно мощные молнии — на 765 и 545 килоампер

Телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что 22 ноября в Сочи, недалеко от Лазаревского, ударила одна из самых мощных молний, зафиксированных в России.

Сила тока составила 765 килоампер — показатель многократно превышает среднюю мощность молний (20-30 килоампер). Такой удар способен вызвать возгорание, разрушить конструкции и повредить электросети. На месте происшествия возможны оплавления металла и грунта и выгорание оборудования.