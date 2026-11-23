Две экстремальные молнии ударили в Сочи — мощность составила сотни тысяч ампер
В Сочи ударили две рекордно мощные молнии — на 765 и 545 килоампер
Телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что 22 ноября в Сочи, недалеко от Лазаревского, ударила одна из самых мощных молний, зафиксированных в России.
Сила тока составила 765 килоампер — показатель многократно превышает среднюю мощность молний (20-30 килоампер). Такой удар способен вызвать возгорание, разрушить конструкции и повредить электросети. На месте происшествия возможны оплавления металла и грунта и выгорание оборудования.
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В телеграм-канале отметили, что такая молния может выбить стекла в домах, сорвать обшивку, а также вызвать акустическую или баротравму у людей.
Кроме того, 22 ноября в Сочи зафиксировали еще одну рекордную молнию с показателем в 545 килоампер. В телеграм-канале подчеркнули, что такие удары бывают редко — один раз в несколько лет или один раз за сезон.
Как писали Юга.ру, синоптики рассказали о погоде на Кубани 23 ноября.